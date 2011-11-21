علت واقعی توقیف روزنامه اعتماد!/ جزئیات بیشتر از جاسوسان کویتی دستگیر شده

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

علت واقعی توقیف روزنامه اعتماد!

در حالی که الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز گذشته ، در گفتگو با مهر ، علت توقیف «اعتماد» را مصاحبه با علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ذکر کرده بود . روزنامه ایران به نقل از یک منبع خبری در دستگاه قضایی نوشت : روزنامه اعتماد به دلیل انتشار مطالب ممنوعه در مورد سران فتنه توقیف شده است والیاس حضرتی علت توقیف این روزنامه را در هاله‌ای از ابهام مطرح نموده و دقیقاً مشخص نکرده علت توقیف چه بوده است!

شریعتمداری: مصاحبه جوانفکر با«اعتماد»، حرکت مشترک حلقه انحرافی و جریان فتنه است

حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با اشاره به مصاحبه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور با روزنامه اعتماد ، نوشت : آقای جوانفکر اگرچه یک شخصیت معمولی و کم اهمیت است ولی تابلوی دولت را- به حق یا به ناحق- با خود حمل می کند، از این روی اقدام «ریز» وی می تواند از سوی دشمن بیرونی در قد و قواره - با عرض پوزش- «دولت» درشت نمایی شود. و اما، فحاشی و ناسزاگویی جوانفکر به برخی از مسئولان شناخته شده نظام از آنجا برای دشمنان حائز اهمیت بوده است که مسئولان یاد شده «نمایه» وفاداری به انقلاب اسلامی و دشمنی با استکبار جهانی هستند. بنابراین ناسزاگویی وی در قالب- باز هم با عرض پوزش از بیان این واقعیت تلخ- درگیری دولت با تمامیت نظام تبلیغ می شود.

وی ادامه می دهد: و اما، چرا روزنامه اعتماد؟! در این باره اگرچه گفتنی های فراوانی هست ولی به همین اندازه بسنده می کنیم که این روزنامه وابسته بی چون و چرا و شناخته شده به فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 است. بنابراین مصاحبه جوانفکر با روزنامه اعتماد مخصوصا آن که قبلا با صراحت آن را غیرقابل اعتماد معرفی کرده بود، نشانه حرکت مشترک حلقه انحرافی و جریان فتنه است و به زعم دشمنان بیرونی که شاهد مرگ فتنه 88 بوده اند، این پیوند می تواند دادن تنفس مصنوعی به فتنه 88 با هدف تظاهر به زنده بودن آن، قلمداد شود.

جزئیات بیشتر از جاسوسان کویتی دستگیر شده

به گزارش روزنامه جوان دو جاسوس کویتی دستگیر شده با هویت عادل الیحیی و رائد الولید که مدتی پیش در شهر آبادان دستگیر شده اند با پوشش تهیه یک برنامه تلویزیونی خصوصی «االعدله» به آبادان آمده و اقدام به فیلمبرداری از مناطق استراتژیک و ممنوعه این منطقه نموده اند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده اند .

باز هم لس آنجلسی ها در راه تهران !

جوان در خبری آورده : با اخذ مجوز آهنگ ح . م که با مساعدت های یکی از لیدرهای جریان انحرافی انجام پذیرفت ، برخی شنیده ها حاکی است ، برنامه ریزی برای بازگشت بیژن مرتضوی و نصرت الله معین نیز انجام گرفته است .

دستور تصفیه خونین در پژاک

روزنامه جوان نوشت : ضربات سپاه به گروهک تروریستی پژاک موجب ریزش و فراری شدن تعداد زیادی از عناصر این گروهک شده است . پس از این ریزش ها ،‌حاجی احمدی رئیس این فرقه که در آلمان زندگی می کند به تازگی طی دستوری جدید اعلام نموده ، هر عنصر پژاک حق تیر اندازی و کشتن فرد یا افراد فراری از گروهک را دارد .

کمک دولت به بانک ها از محل بودجه های مدیریت بحران

خراسان در خبری آورده : بر اساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی، قوه مجریه طی سال جاری و به منظور تامین هزینه های ناشی از مصوبات دولت درباره بخشش و یا قبول تاخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک ها، بخشنامه ای را ارسال کرده بود که بر اساس آن بخشی از این هزینه از طریق بودجه های مدیریت بحران در استان ها پرداخت شود که این موضوع بر خلاف ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بوده است.

انتقاد مسئولان ارشد دولتی از یک تصمیم لاریجانی

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : برخی مسئولان ارشد دولتی با اشاره به اقدام چندهفته گذشته علی لاریجانی رییس مجلس در لغو مصوبه ای از دولت که در اسفند سال 86 تصویب شده بود، این اقدام وی پس از گذشت 4 سال از تصویب مصوبه را مورد انتقاد قرار داده اند. دولتی ها همچنین معتقدند استناد رییس مجلس در لغو این مصوبه، براساس قانونی انجام شده است که در سال 87 به تصویب رسیده و شامل این تصمیم هیئت وزیران نخواهد شد.

آیت‌الله مصباح: بنده لیدر جبهه پایداری نیستم

روزنامه ایران نوشت : آقایان محصولی و الهام در دیداری که با آیت‌الله مصباح داشته اند، گفته‌اند که در دولت قبلی با نام "رایحه خوش خدمت" کار می‌کردیم. اما حالا نگرانیم که این رفیق آقای احمدی‌نژاد از این اسم و این افراد استفاده کند و ما می خواهیم صریحاً اعلام کنیم که شرط شروع کار سیاسی‌مان مخالفت با این گروه انحرافی است و به همین خاطر می‌خواهیم با یک اسم و تابلوی جدید آغاز به کار کنیم! آیت‌الله مصباح یزدی ضمن نقل این ماجرا با تاکید بر این که بنده به عنوان لیدر جبهه پایداری نیستم، گفته: بحث طلبگی مشورتی است و من تنها پیشنهاد اسم جبهه پایداری را به دوستان دادم، چرا که گفتم شما روی اصول انقلاب پایدار هستید و آنها منحرف شده‌اند.

خودکشی 246 نظامی پنتاگون در کمتر از یک سال

روزنامه کیهان به نقل از بی بی سی نوشت : 246 سرباز آمریکا در کمتر از 10 ماه دست به خودکشی زدند تا به زندگی خود پایان دهند. این آمار اگرچه نسبت به تعداد موارد خودکشی در کل سال 2010 کمتر است اما نشان از آن دارد که سال 2011 هم در میان سالهای پرخودکشی برای ارتش آمریکا قرار خواهد گرفت. تفنگداران دریایی آمریکا با 28 مورد خودکشی و 163 مورد تلاش برای خودکشی در طول 10 ماه گذشته، در صدر این آمار قرار دارند.

تخریب معدن هخامنشی به دلیل برداشت سنگ

روزنامه شرق با اشاره به تخریب معدن باستانی «گنداشلو» در استان فارس به علت استخراج سنگ نوشت : معدن سنگ گنداشلو در 60 کیلومتری تخت‌جمشید یکی از معادنی بود که هخامنشیان سنگ لازم برای ساختن بناهای پرشکوه خود را از آن استخراج می‌کردند. با این حال اما این معدن باستانی چند سالی است با مجوز وزارت صنایع و معادن دوباره محل استخراج سنگ شده است. برداشت سنگ از این معدن در این سال‌ها بخش‌های زیادی از معدن باستانی و آثار به‌جامانده از زمان هخامنشیان را تخریب کرده است.