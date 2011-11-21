برخی کتب گیاهان دارویی پایه علمی ندارند

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب های گیاهان دارویی که پایه و قدمت علمی ندارند نباید مورد مطالعه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه اغلب دیابتی ها و مبتلایان به فشارخون از گیاهان دارویی استفاده می کنند، افزود: مبتلایان به بیماری دیابت و فشارخون ضمن استفاده از داروهای گیاهی، داروهای اصلی خود را فراموش نکنند.

عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین با تاکید بر استفاده از گیاهان دارویی به جای فرآورده های آماده آنها توصیه کرد: گیاهان دارویی باید به صورت دم کرده و جوشانده استفاده شود تا اینکه از فرآورده های آماده و قطره های آن استفاده شود.

وی با اشاره به کتابهای چاپ شده در زمینه خواص و درمان با گیاهان دارویی توصیه کرد: افراد سعی کنند بیشتر از کتابهایی که پایه علمی دارند استفاده کنند و اتکا 100 درصد به کتابهایی که پایه علمی ندارند، نکنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین توصیه کرد: از بین کتابهایی که در مورد گیاهان دارویی نوشته شده اند، کتابهایی مطالعه شوند که جنبه علمی داشته باشد و با علم روز و طب سنتی نیز همخوانی داشته باشد.