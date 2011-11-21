به گزارش خبرنگار مهر، جشن سالگرد 30 سالگی انتشارات فرهنگ معاصر شب گذشته یکشنبه 29 آبان، با حضور داوود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر، غلامحسین صدری افشار، محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه، محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، احمد مسجد جامعی، وزیر اسبق ارشاد، عبدالرحیم جعفری مدیر سابق انتشارات امیر کبیر، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، ضیاء موحد و رضا کیانیان در محل این انتشارات برگزار شد.

موسایی در این برنامه گفت: در طول 30 سالی که موسسه فرهنگ معاصر تاسیس شده، من مدیر آن بوده‌ام. همیشه وقتی کاری انجام می‌شود، عده‌ای هستند که زحمت کار را کشیده‌اند، ولی کار به نام فرد دیگری تمام می‌شود. وقتی کار پژوهش را شروع کردیم، دکتر حق‌شناس نقش زیادی در آن داشت. دکتر باطنی هم در حال حاضر این‌جا حضور ندارد، ولی جا دارد از ایشان یاد کنیم.

وی افزود: ما با دکتر باطنی نظم و خیلی چیزهای دیگر را آموختیم. هر آنچه شما از کیفیت کاری این موسسه سخن بگویید، مدیون یک فرد است و آن فرد کیخسرو شاپوری است که البته آن‌قدر کم روست که یک گوشه کارش را می‌کند و اصلاً به عیان نمی‌آید.

مدیر موسسه فرهنگ معاصر گفت: طی سال‌های اخیر، به علت بحران‌های اقتصادی مجبور شدیم به اصطلاح جمع و جورتر کار کردیم. سال‌های پیش حمایت‌هایی از ما می‌شد که دیگر نمی‌شود؛ گرچه هیچ وقت هم روی حمایت‌ها حساب نکردیم. در کل فکر می‌کنم ثمره کار این موسسه، حاصل کارگروهی است.