دو شرور در ریگان به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمیدرضا بهاروند اظهار داشت: اشرار و قاچاقچیان در درگیری با ماموران مبارزه با مواد مخدر ریگان پس از مجروح کردن رئیس و جانشین مبارزه با مواد مخدر ریگان اقدام به فرار کردند.

بهاروند ادامه داد: این اشرار که در منطقه کوهستانی چاه شور متواری شده بودند پس از دستور ایست پلیس شروع به تیراندازی کردند.

این مسئول انتظامی عنوان داشت: طی این عملیات دو نفر از اشرار به هلاکت و یک شرور نیز دستگیر شد.

وی ابراز داشت: از این اشرار دو قبضه کلت کمری، 39 فشنگ، تعداد شش کارت سوخت و چهار عدد عابر بانک کشف شد.