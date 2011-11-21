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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

بهاروند:

دو شرور در ریگان به هلاکت رسیدند

دو شرور در ریگان به هلاکت رسیدند

ریگان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی ریگان از دستگیری و هلاکت سه شرور در ریگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمیدرضا بهاروند اظهار داشت: اشرار و قاچاقچیان در درگیری با ماموران مبارزه با  مواد مخدر ریگان پس از مجروح کردن رئیس و جانشین مبارزه با مواد مخدر ریگان اقدام به فرار کردند.

بهاروند ادامه داد: این اشرار که در منطقه کوهستانی چاه شور متواری شده بودند پس از دستور ایست پلیس شروع به تیراندازی کردند.

این مسئول انتظامی عنوان داشت: طی این عملیات دو نفر از اشرار به هلاکت و یک شرور نیز دستگیر شد.

وی ابراز داشت: از این اشرار دو قبضه کلت کمری، 39 فشنگ، تعداد شش کارت سوخت و چهار عدد عابر بانک کشف شد.

کد مطلب 1465205

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