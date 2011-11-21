به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد لبنان، ایجاد منطقه ای حائل در شمال سوریه از سوی ترکیه آخرین تیر ترکش رژیمهای مخالف علیه نظام بشار اسد به شمار می رود.

بر این اساس، اقدامات اخیر ترکیه در ایجاد منطقه حائل در نزدیکی مرزهای سوریه با اقدام اخیر اردن دیگر همسایه سوریه در پناه دادن به نظامیان سوری جداشده از ارتش همزمان شده است. مسئله ای که به خوبی نشان می دهد برخی دولتهای همسایه سوریه طرح براندازی نظام اسد را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند.

بر این اساس پس از افشای حضور نظامیان جدا شده از ارتش سوریه در مناطقی امن در اردن، این بار منابع آگاه از ایجاد یک منطقه حائل در شمال سوریه خبر می دهند که تا عمق 5 کیلومتری داخل اراضی سوریه امتداد خواهد داشت.

بنابراین گزارش اخیرا مقامات ترک به همراه مخالفان سوری و در راس آنها اخوان المسلمین پروژه ایجاد منطقه حائل را کلید زده اند. منطقه ای که از شمال سوریه تا شهر حلب ادامه می یابد و بر مبنای آن شهر حلب سوریه به شهری مشابه بنغازی در لیبی تبدیل می شود که به محل امنی برای حضور مخالفان سوری تبدیل خواهد شد.

این طرح ضد سوری اخیرا در گفتگوی "ارشاد هرمزلو" مشاور ارشد اردوغان با روزنامه الشرق الاوسط نیز تایید شده که در طی آن امکان ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای شمالی سوریه را رد نکرد.



خاطر نشان می شود روز گذشته ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی با انتقاد از رویکرد رژیمهای عربی علیه کشورش در خصوص مواضع ترکیه تاکید کرد اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه و وزیر امور خارجه آمریکا درباره احتمال جنگ داخلی در سوریه نشان می دهد که آنها اوضاع را به سمت جنگ سوق می دهند.