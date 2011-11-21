ملت ایران منافع استکبار را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: دشمنان نظام و در راس آنها آمریکا با تهدید ایران به حمله نظامی از هم اکنون،‌ جنگ روانی خود را علیه ایران شروع کرده اند که این امر از آغاز انقلاب تاکنون ادامه داشته است.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به اینکه حفظ انسجام ملی، مهمترین عامل برای مقابله با تهدیدات دشمنان است، افزود: ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی همواره در مقابل منافع توسعه طلبانه همه مستکبران جهان ایستادگی کرده است.

عظیمی تاکید کرد: ملت ایران در جایگاه قرار گرفته است که منافع استکبار و دشمنان را به خطر انداخته است و همین خود عاملی برای کینه و دشمنی بر علیه نظام اسلامی شده است.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: دشمنان فهیمده اند که در برابر استواری و استقامت ملت ایران شکست خورده است، لذا با استفاده از تمام حربه ها، سعی دارد جنگ روانی جدیدی بر علیه مردم ایران راه بیندازد.

وی در پایان تصریح کرد: با بصیرت و هوشیاری ملت ایران،‌ دشمنان هرگز راه به جایی نخواهند برد و تهدیداتشان بی اثر خواهد شد.