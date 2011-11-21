50 درصد دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی صبح دوشنبه در مراسم تقدیر و تجلیل از 130 دانشجوی فرهیخته نیم سال دوم 90-89 دانشگاه آزاد گناباد که در سالن بهلول این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه آزاد در دهه اول با هدف جلوگیری از مهاجرت افرادی که امکانات آموزشی نداشتند شکل گرفت.

وی افزود: 400 مرکز تحت عنوان دانشگاه آزاد در کشور در حال فعالیت هستند همچنین پنج واحد در خارج کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: در دهه دوم که دهه توسعه نام گرفته دانشگاه آزاد توسعه کمی خود را مد نظر قرار داد به طوریکه امروز حدود 50 درصد از دانشجویان جهت آموزش عالی کشور در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند.

یعقوبی گفت: دهه سوم دهه ارتقاء کیفیت است و تمام تلاش ها دانشگاه آزاد در راستای تولید علم قرار گرفت و در حال حاضر 4 میلیون نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل و یک میلیون و 700 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.

یعقوبی ادامه داد: در دهه چهارم رقابت با دانشگاههای جهانی مورد توجه قرار گرفته است و ما امیدواریم که در این دهه بتوانیم موفقیت هایی کسب کنیم.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد گناباد در سال 64 به عنوان اولین واحد دانشگاهی با دو رشته آغاز به کار کرد و این دانشگاه قرار است برای اولین بار در المپیادهای کشوری شرکت کند.

در پایان این مراسم از هر یک دانشجویان فرهیخته با اهدای لوح تقدیر و تشکر به عمل آمد.