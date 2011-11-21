حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تحولاتی که پس از فعالیت ستاد ساماندهی به شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی و فعالیتهای این ستاد در رابطه با مداحان ایجاد شده، گفت: مداحانی که در مناسبتهای مذهبی در سراسر کشور فعالیت می کنند، همگی دارای صلاحیت است.

وی افزود: اگر هرگونه موارد خاصی برخلاف این وجود داشته باشد باید براساس رویه موجود منعکس شود تا اقدامات مقتضی در برخورد با خطاکار اتخاذ شود.

پس از ابلاغ مصوبه 603 شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان مبنی بر ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی، ستادی مرکزی متشکل از دستگاه‌های مرتبط همچون سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و وزارت اطلاعات در سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد که حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ریاست آن را به عهده گرفت.

این ستاد از سال 1387 تا کنون جلسات متعددی در طول سال برگزار و به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم و موسم عزاداری سالار شهیدان، با صدور اطلاعیه‌ای عموم مردم رابه برگزاری باشکوه و به دور از تحریفات مراسم‌ عزاداری حسینی دعوت می کند.