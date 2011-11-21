زلزله "درح" دو واحد مسکونی را تخریب کرد

محمدرحیم شهریاری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از کارشناسان ارزیاب امدادگر جمعیت هلال احمر، علاوه بر تخریب دو منزل مسکونی و تلف شدن 12 راس گوسفند خسارات جزئی همچون ترک خوردگی و شکستن شیشه های روستاها ی شیرشتر، شاهتوت، کل چاه، کویر نمک زار بالا و پایین گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این زلزله در روستای شیر شهرستان سربیشه به وقوع پیوسته است، ادامه داد: طی گزارشات ارسال شده کانون زلزله در 43 کیلومتری درح و 44 کیلومتری سربیشه و در عمق 10 کیلیومتری زمین اعلام شده است.

شهریاری با اشاره به اعزام یک تیم 12 نفره امدادی در این منطقه، عنوان کرد: خبرهای دریافتی از کارشناسان ارزیاب جمعیت هلال احمر حاضر در منطقه زلزله زده حاکی از آن است که تا این لحظه خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی در منطقه حادثه دیده مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: امدادگران همچنین با حضور در روستاهای شورک، دودو و چاه انارک ضمن اطمینان از امنیت کامل این روستاها از تخریب یک باب منزل مسکونی در روستای چاه انارک خبر می دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی یادآور شد: بری پاسخگویی هرچه سریعتر و به موقع تیم های واکنش سریع امداگران شهرستان های نهبندان، سربیشه و روستای لانو نیز در حالت آماده باش کامل هستند.

اخبار تکمیلی از منطقه حادثه دیده متعاقبا ارسال خواهد شد.