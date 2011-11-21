پروانه نانویان متخلف خوزستان باطل می شود/ عرضه یخ بسته بندی

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز خواجوی مدیرکل غله خوزستان در این جلسه با اشاره به بازرسیهای صورت گرفته از نانوانی ها در استان اعلام کرد که 16 درصد نانوایان خوزستان از جوش شیرین استاده می کنند که برای سلامتی مردم زیان آور است.

وی با اشاره به اینکه سه هزار نانوایی در سطح استان فعالیت می کنند، تاکید کرد: متاسفانه برای برخورد با این نانوایان یک دستگاه متولی و مسئول وجود ندارد. همچنین در بازرسیهای ابتدایی نمی توان وجود جوش شیرین در نان را تشخیص داد و نیاز به نمونه برداری و آزمایش وجود دارد.



استاندار در واکنش با این مورد گفت: بدون اغما، پروانه هرکدام از نانوایان که اقدام به استفاده از جوش شیرین در خمیر خود می کند را باطل کنید.



حجازی افزود: سالهاست که اطلاع رسانی شده، استفاده از جوش شیرین در خمیر خلاف قانون است و سلامت مردم را تهدید می کند و اکنون اگر یک نانوایی از جوش شیرین استفاده می کند بدون اغماض و بدون دادن تذکر متخلف است و باید پروانه باید درجا باطل شود.



وی عنوان کرد: نمی توان اجازه داد 16 درصد متخلف در یک صنف، فعالیت سایر نانوایان استان که با صداقت کار می کنند را زیر سئوال ببرند. سازمان بازرگانی نیز بدون اغماض و ملاحظه کاری در همان روز پروانه نانوا را باطل کند تا درسی برای سایرین باشد.



رئیس سازمان بازرگانی نیز در این خصوص گفت: از نظر قانون نظام صنفی، نمی توان در همان نوبت اول اقدام به باطل کردن پروانه کرد و باید ابتدا به این افراد تذکر داد.استاندار نیز در این خصوص گفت: دیگر کار از تذکر گذشته و همه می دانند استفاده از جوش شیرین ممنوع است به همین دلیل باید پروانه نانواهای متخلف را باطل کرد.



شهرام رفیع رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز در این جلسه خواستار مقابله جدی با بیماری التور در استان شد و در این خصوص اعلام کرد که باید یخ عرضه شده در استان روکش نایلونی داشته باشد و به صورت بسته بندی ارائه شود که نماینده سازمان صنایع استان اعلام کرد که این امر بارمالی فراوانی برای کارخانه ها دارد و عملا ممکن نیست.



اما حجازی در مخالفت با این امر اعلام کرد: سازمان صنایع استان باید ترتیبی اتخاذ کند که کارخانه های یخ استان، محصول تولیدی خود را با روکش نایلونی عرضه کنند و این کار شدنی است و خرج فراوانی برای کارخانه ها ندارد.



استاندار همچنین تاکید کرد: محصولات لنبی ورودی به استان باید مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرند تا محصولات بی کیفیت و غیربهداشتی ناسالم وارد استان نشود و تولیدات لبنی ما را با مشکل مواجه کنند.