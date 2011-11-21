عدم موافقت مسئولان کشوری برای تاسیس دانشکده طب سنتی در اصفهان

مجتبی معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مفهوم سنتی در طب به معنای کهنه بودن آن نیست بلکه نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن طب سنتی است.

وی افزود: نگاه قدیمی و کهنه به طب سنتی نشان‌دهنده ضعف افراد معتقد به این مسئله است، در صورتی که طب سنتی پشتوانه طب جامع ایرانی است.

عضو کانون هم‌اندیشی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه اقتصاد سلامت در خدمت سلامت باید قرار بگیرد، بیان داشت: مشکلی که در جامعه پزشکی با آن روبرو هستیم اینکه این نظم به هم ریخته است.

عضو کانون هم‌اندیشی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: هر ملتی یک طب بومی و ملی برای خود دارد که اگر در راس امور درمانی پزشکی قرار بگیرد، وابستگی‌های دارویی کمتر می‌شود.

وی با بیان اینکه طب جامع ایرانی، طب بومی و یک مکتب کل‌نگر است، ادامه داد: طب مکمل و سنتی از روشهای درمانی طبیعی و عوارض کمتری برخوردار است.

معتمدی ادامه داد: در حال حاضر با طبهای مختلفی از جمله طب جامع، طب سوزنی و طب چین روبه‌رو هستم که همه این طب‌ها در طب مکمل یا طب جایگزین قرار گرفته که این طب می‌تواند طب رایج شود.

وی اضافه کرد: با وجودیکه از چند سال پیش به دنبال تاسیس دانشکده طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودیم، اما هنوز مسئولان کشوری با راه‌اندازی آن موافقت نکردند.

عضو کانون هم‌اندیشی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: باوجودی که در تهران چهار دانشگاه مجهز به دانشکده طب سنتی شدند و در یک سال اخیر در شیراز، مشهد، کرمان و یزد راه‌اندازی شده اما هنوز در اصفهان این کار صورت نگرفت است.

وی بیان داشت: طب سنتی در گذشته به شکل عامیانه و در قالب عطاریها در گوشه و کنار کشور به آن پرداخته می‌شد، اما با تلاش عده‌ای از پزشکان محقق و اثبات علمی در دو دهه اخیر، این طب به شکل آکادمیک دوباره احیا شد.

عضو مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مشکلی که امروزه در راستای احیای طب سنتی با آن روبه‌رو هستیم، وجود کتب طب سنتی به زبان عربی و فارسی دری است که باید ابتدا به فارسی کنونی ترجمه شود و در اختیار اساتید و پزشکان قرار گیرد.

معتمدی از راه‌اندازی مجموعه درمان‌های طبیعی در دنیا خبر داد و تصریح کرد: در بسیاری از موارد اورژانسی، اعمال جراحی، تشخیص و پاراکلینیک عامه مردم به دنبال درمان‌های کم عارضه‌تر و طب سنتی هستند.

وی ماساژ درمانی، رایحه درمانی، طب سوزنی، زنبور درمانی، گیاه درمانی، زالو درمانی، طب فشار و همیوپاتی را از انواع مختلف طب سنتی دانست و اضافه کرد: مردم با آگاه شدن نسبت به مضرات داروهای شیمیایی و هزینه‌های زیادی که هر ساله دولت به خاطر واردات دارو متحمل می‌شود به سمت داروهای گیاهی و طب سنتی گرایش یافتند، که ضمن سودآوری زمینه‌های کارآفرینی را هم فراهم می‌کند.