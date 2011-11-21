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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

صنیعی:

عملیات احداث و آسفالت راه های روستایی صالح آباد انجام شد

عملیات احداث و آسفالت راه های روستایی صالح آباد انجام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از پایان عملیات احداث و آسفالت راه روستاهای بالای پنجاه خانوار شهرستان صالح آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صنیعی اظهار کرد: در حال حاضر احداث راه 25 روستای بالای 50 خانوار شهرستان صالح آباد که بر روی هم حدود 50 کیلومتر طول دارند در دست اجراست.

وی افزود: هم اکنون 20 کیلومتر از این پروژه ها آماده آسفالت است که به محض بهبود شرایط جوی عملیات آسفالت ریزی آغاز می شود.

صنیعی افزود: پس از تکمیل آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار، احداث و آسفالت راه های روستایی بالای 20 خانوار در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی هنگام بازدید از خواستار افزایش سرعت انجام  پروژه بهسازی محور صالح آباد - سه راهی صالح آباد شد که پیمانکار موبوط نیز قول اتمام پروژه را در ماه های آتی داد.

گفتنی است، این پروژه 26 کیلومتر از مسیر 89 کیلومتری محور فوق را پوشش می دهد.

کد مطلب 1465224

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