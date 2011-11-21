هیئتهای مذهبی بانوان جریان بزرگ دینی را در جامعه شکل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، جحت الاسلام نعمت الله سرلکیان ظهر روز دوشنبه با بیان این مطلب در گردهمایی هیئت های مذهبی بانوان استان مرکزی افزود: جلسات هیئت های مذهبی بانوان باید پر محتوا و به دور از خرافه گویی باشد چرا که بیشترین ضربه وارد شده به دین اسلام از خرافات بوده است .

وی ادامه داد: مبلغان دینی باید با با تبلیغ ارزشهای دیدنی و انسانی در مسیر روشنگری دین عمل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان داشت: بیان احکام در جلسات مذهبی بانوان باید همواره رعایت و مبلغان با اتکا به دانش کامل نسبت به این امر اقدام کنند .

سرلکیان محرم و عاشورا را ثروت عظیم شیعه عنوان کرد و گفت: تبیین اهداف حسین ابن علی(ع) جز لاینفک جلسات دینی و مذهبی است و نباید مبلغان با غفلت از این امر مهم تنها به گریاندن مردم در این ایام بپردازند.

وی تاکید کرد: عاشورا حادثه ای بزرگ و تاثیر گذاردر جامعه اسلامی است و به لحاظ همین تاثیر گذاری همواره مورد توجه دشمنان است ومی خواهند با ایجاد تحریف در آن از عمق تاثیر گذاری این حادثه در بین مردم بالاخص جوانان بکاهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این که دین اسلام درروز عاشورا تثبیت شده است بیان داشت: عاشورا حادثه بزرگ تاریخ اسلام است که هر روز بر شدت تاثیر و ماندگاری اش در جهان اسلام افزوده می شود .

در حال حاضر بیش از 2000 هیئت مذهبی در استان مرکزی فعال است که از این تعداد 320 هیئت را هیئت های مذهبی بانوان تشکیل می دهند