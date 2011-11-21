ادامه فشار دولت بر دستگاه قضا به ضرر قوه مجریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنائی با بیان اینکه مردم طرفدار دستگاه قضائی کشور هستند، ادامه دارشدن فشار بر دستگاه قضا از سوی دولت را به ضرر قوه مجریه دانست و گفت: مردم طرفدار عدالت هستند و قوه مجریه نمی‌تواند عدالت را تأمین کند، بلکه این دستگاه قضا است که تأمین کننده عدالت مد نظر مردم است.



وی با بیان اینکه مردم در برابر هرگونه حاشیه سازی از سوی دولت برای مدیران و شخصیت‌های دستگاه قضا، طرفدار قوه قضائیه باقی می‌مانند، گفت: تهدیدات از سوی دولتی‌ها برای مسئولان قضایی با هدف تشدید، دودستگی و تضعیف این افراد انجام می‌شود.



نباید وقت کشور با حاشیه‌سازی‌ها گرفته شود



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسریع و استحکام در کار دستگاه قضا مسیر مقابله با تهدیدات اخیر است، تصریح کرد: از آنجایی که دستگاه قضا برای به نتیجه رساندن پرونده اختلاس عزم جدی دارد پیش بینی هر نوع مخالفت، تهدید و کارشکنی می‌شد و این در حالی است که نباید وقت کشور با این حاشیه‌سازی‌ها گرفته شود.



بنایی ادامه داد: بهتر است دولت تأکیدات امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد عدم دخالت و کارشکنی قوا در کار یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و برای سایر قوا مزاحمت ایجاد نکند.



مقابله با دستگاه قضا مخالف تأکیدات مقام معظم رهبری است



عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه جایگاه دستگاه قضا در بین قوا برتر و بالاتر است، گفت: مقابله با دستگاه قضا آن هم در سطح کلان مخالف تأکیدات مقام معظم رهبری است.



غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در تاریخ چهارم آبانماه سال جاری اعلام کرد که تا یک ماه دیگر اولین کیفر خواست در مورد پرونده اختلاس صادر می‌شود.

