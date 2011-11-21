به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی صبح امروز دوشنبه پس از بازدید از قسمتهای مختلف فدراسیون کاراته در گفتگو با مسئولان این فدراسیون ضمن اشاره به اینکه هدف گذاری ما باید کسب عنوان سومی در بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی باشد ادامه داد: برای دستیابی به این هدف، موفقیت رشتههایی مثل کاراته، کشتی، تکواندو، قایقرانی، ووشو، جودو، دوومیدانی، بوکس، تیراندازی و ... نقش مهمی دارند.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر پتانسیل بانوان ورزشکار کشورمان گفت: در گوانگجو بانوان کشورمان صاحب 14 مدال شدند که با یک برنامه ریزی اصولی و هدفمند این تعداد در بازیهای آسیایی 2014 تا 30 مدال قابل افزایش است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه کاراته ایران از ظرفیتهای کمی و کیفی مناسبی برخوردار است، سوابق خوبی در رقابتهای قارهای و جهانی دارد و اینکه مربیان ایرانی در حال حاضر در بیش از 10 کشور جهان فعالیت دارند، نشان از پتانسیل بالای مربیان ما دارد.
علی آبادی تغییرات به وجود آمده در فدراسیون کاراته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مسئولان کاراته (فرجی و آشوری) از مدیران کارآمد ورزش کشور هستند و با حضور این دوستان من به آینده این رشته بسیار امیدوارم. اثر موفقیت هر مجموعهای تحول خواهی، با اعتماد کار کردن و داشتن برنامه ریزی اصولی است که من این را در مدیران فدراسیون کاراته می بینم.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به پتانسیل بالای کاراته کاران ایران گفت: تاکنون تیم ملی کاراته ایران توفیقات خوبی را در عرصه رقابتهای قارهای و جهانی بدست آورده است اما این ظرفیت وجود دارد که کاراته ایران همواره در جمع پنج تیم برتر جهان قرار داشته باشد.
وی افزود: اگر گزینش نخبگان به درستی صورت پذیرد، قهرمانان خود را در حاشیه امنیت نبینند و نفرات دعوت شده به اردوهای تیم ملی براساس شایستگی گزینش شوند، در آن صورت کاراته برای رسیدن به موفقیت راه دشواری را پیش رو نخواهد داشت.
نایب رئیس شورای المپیک آسیا با تاکید بر اینکه باید در زمینه استعدادیابی کار جدی صورت گیرد، گفت: باید سیستم و مکانیزم کشف استعدادها در فدراسیون کاراته آنقدر قوی باشد که کاراته کایی که در دورترین روستاها زندگی می کند به راحتی مورد شناسایی قرار بگیرد. اگر بخواهیم روی چند شهر بزرگ تمرکز داشته باشیم، مطمئنا راه درستی را انتخاب نکردیم.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر تعامل و همکاری فدراسیون کاراته با وزارت آموزش و پرورش گفت: باید طوری برنامه ریزی کنیم که کاراته کایی که به سن 13، 14 سالگی می رسد نیمی از مسیر قهرمانی خود را طی کرده و آنقدر به پختگی فنی رسیده باشد که خود را در سطح یک ورزشکار بین المللی ببیند.
علی آبادی در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان فدراسیون کاراته گفت: کمیته ملی المپیک از برنامههای کاراته حمایت کامل خواهد داشت.
پس از سخنان علی آبادی، سرپرست فدراسیون کاراته ضمن مطلوب خواندن وضعیت کاراته کشور اظهار داشت: در حال حاضر آرامش خوبی بر کاراته کشور حاکم شده و امیدواریم با حمایتهای وزات ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بتوانیم انتظارات مسئولین و مردم را فراهم آوریم.
فرجی افزود: در واقع کاراته با حمایتهای پیشکسوتان، کارشناسان و مربیان در کنار توجه به قهرمانان ارزنده خود می تواند پلههای ترقی را یک به یک طی کرده و ضمن دستیابی به افتخارات متعدد قارهای و جهانی سکوی پرشی برای کاوران ورزشی ایران در بازیهای آسیایی "اینچئون" کره جنوبی برای دستیابی به عنوان سومی باشد.
وی با ابراز خوشحالی از توجه مسئولان ورزش به کاراته گفت: کاراته یکی از مدالآورترین رشته های ورزشی کشور است و تمام تلاش ما این است که با همبستگی و یکدلی موجود در جامعه کاراته بار دیگر این رشته و فدراسیون را در میان فدراسیونهای برتر کشور قرار دهیم و برای نیل به این هدف دست تمامی دلسوختگان جامعه کاراته را به گرمی می فشاریم.
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