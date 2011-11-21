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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

امیری در گفتگو با مهر:

آمار ازدواج در سنقر 10 درصد افزایش یافت

آمار ازدواج در سنقر 10 درصد افزایش یافت

سنقر - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار سنقر گفت: ترویج ازدواج آسان، گرایش جوانان نسبت به تشکیل خانواده را بیشتر کرده به طوری که در شهرستان سنقر، سنت ازدواج در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

حجت الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد یک هزار و 83 مورد ازدواج در این شهرستان ثبت شده است.

معاون فرماندار شهرستان سنقر تاکید کرد: این آمار ازدواج نشان دهنده این مهم است که سنت حسنه ازدواج در سنقر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش خوبی داشته است.

امیری افزود: در سالجاری موفق شده ایم که مرکز پیام ثبت احوال سنقر، برای ثبت وقایع ولادت و وفات مناطق روستایی را راه اندازی کنیم.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از این سیستم، از این پس این اطلاعات با سرعت بیشتری به اداره ثبت احوال شهرستان منتقل خواهد شد.

معاون فرماندار سنقر در پایان گفت: بیمارستانها، مراکز درمانی و شهرداری باید در مدت زمان قانونی 15 روز برای ولادت و 10 روز برای وفات، این وقایع را به اداره ثبت احوال گزارش دهند.
 

کد مطلب 1465229

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