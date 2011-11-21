آمار ازدواج در سنقر 10 درصد افزایش یافت

حجت الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد یک هزار و 83 مورد ازدواج در این شهرستان ثبت شده است.

معاون فرماندار شهرستان سنقر تاکید کرد: این آمار ازدواج نشان دهنده این مهم است که سنت حسنه ازدواج در سنقر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش خوبی داشته است.

امیری افزود: در سالجاری موفق شده ایم که مرکز پیام ثبت احوال سنقر، برای ثبت وقایع ولادت و وفات مناطق روستایی را راه اندازی کنیم.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از این سیستم، از این پس این اطلاعات با سرعت بیشتری به اداره ثبت احوال شهرستان منتقل خواهد شد.

معاون فرماندار سنقر در پایان گفت: بیمارستانها، مراکز درمانی و شهرداری باید در مدت زمان قانونی 15 روز برای ولادت و 10 روز برای وفات، این وقایع را به اداره ثبت احوال گزارش دهند.

