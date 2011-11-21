نشست خبری و رنگ نارنجی تنها سهم سایپا از میزبانی/ پرسپولیس را می بریم

مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های سایپای البرز و پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی سختی را در ورزشگاه آزادی مقابل تیم پرسپولیس پیش رو داریم و در واقع ما در این بازی میزبان نیستیم بلکه میهمان تیم پرسپولیس هستیم.

وی در ادامه افزود: از میزبانی فقط نشست خبری پیش از بازی را که طبق قانون در باشگاه ما برگزار می شود و همچنین رنگ لباس نارنجی به تیم سایپا رسید و ما عملا در ورزشگاه آزادی میهمان پرسپولیس خواهیم بود. به عقیده من این بازی یک دیدار خارج از خانه برای تیم سایپا محسوب می شود!

سرمربی تیم سایپا با ذکر این جمله که پرسپولیس همیشه پرسپولیس است، افزود: اتفاقاتی که طی فصل جاری برای تیم پرسپولیس رخ داده، بازیکنان این تیم را مصمم‌تر از گذشته کرده است. من به بازیکنانم گفته‌ام، به جایگاه فعلی پرسپولیس در جدول توجه نکنند و باید خود را به گونه‌ای آماده کنند که می خواهند با یک تیم صدر جدولی بازی کنند.

صالح خاطر نشان کرد: پرسپولیس در این فصل تیم خوبی است که کادر فنی قدرتمندی نیز دارد اما در اثر حوادثی نتوانسته امتیازات کافی را جمع کند. در دیدار عصر سه شنبه هر دو تیم پرسپولیس و سایپا به برد نیاز دارند تا از شرایطی که در آن گرفتار هستند، خارج شوند.

وی با یادآوری اینکه تساوی به سود هیچکدام از دو تیم پرسپولیس و سایپا نیست، خاطر نشان کرد: به هیچ وجه مقابل پرسپولیس تفکر تدافعی نخواهیم داشت و به دنبال شکست این تیم در ورزشگاه آزادی هستیم.

صالح از بدشناسی تیم سایپا به دلیل نوع برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ برتر گلایه کرد و گفت: پس از بازی با سپاهان و تا نیم فصل هشت بازی را پیش رو داشتیم که 6 بازی آن بیرون از خانه و تنها دو بازی در کرج برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در دیدار مقابل پرسپولیس ترکیب تیم را به طور کامل در اختیار داشته و هیچ بازیکن مصدوم و محرومی نداریم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا از عملکرد برخی از رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: از برخی رسانه‌ها گله دارم، چون به شرایط تیم سایپا نوعی نگاه می کنند که گویی تیم در بحران قرار گرفته، در حالیکه در جدول پنج تیم دیگر پایین‌تر از ما هستند. آنها می گویند به صالح رحم شده که تاکنون عوض نشده است، در حالیکه مدیریت باشگاه سایپا همواره نشان داده که از مربیان خود حمایت کرده و کمترین تغییرات را در کادرفنی تیم‌های این باشگاه در مقایسه با سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر داشته است.

صالح همچنین در خصوص نقش بیژن ذوالفقارنسب در تیم سایپا و اینکه آیا از وی مشاوره می گیرد، اظهار داشت: من در گذشته هم شاگرد و هم دستیار آقای ذوالفقارنسب بوده‌ام و اصلا ایشان باعث شد تا من وارد عرصه مربیگری در لیگ برتر شوم. من همواره از آقای ذوالفقارنسب در همه مسائلی که مربوط به یک تیم فوتبال است مشاوره می گیرم، حتی مسائل مربوط به روانشناسی تیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: ای کاش در مجموعه سایپا دو یا سه نفر دیگر مانند آقای ذوالفقارنسب داشتیم، در واقع اگر باشگاهی فردی مانند ذوالفقارنسب را در مجموعه خود داشته باشد بی خردی است که از وی کمک نگیریم. ایشان نه تنها به من بلکه به تیم‌های سایپا مهرکرج، سایپای شمال و تیم‌های پایه باشگاه نیز مشاوره می دهد و در واقع مشاور مدیرعامل باشگاه است.

دیدار تیمهای سایپای البرز و پرسپولیس در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:15 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.