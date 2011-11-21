رئیس اداره فرهنگ و ارشاد بندرترکمن معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در آیین معرفی رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ترکمن افزود: حوزه فرهنگ، آنگونه که در اندیشه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ترسیم شده است جزو ارکان اصلی نظام است.

منتظری اظهار داشت: امروز جبهه جهاد استمرار پیدا کرده و مدیریت تعریف شده دفاع در حوزه فرهنگ را باید در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام پیش گرفت.

وی افزود: باید بپذیریم که در یک جنگ نابرابر فرهنگی هستیم و نباید اعتقادات و سنت ها را فراموش کنیم و با پای گذاشتن در مسیر حق و با یاری از خداوند متعال در راه ارتقا فرهنگی گام برداریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار داشت: امروز مدیران فرهنگی با امکانات موجود و اعتبارات کم مسئولیت خطیری دارند.

وی ماموریت ارشاد اسلامی را تولیدات آثار فرهنگی و هنری عنوان کرد و کارنامه مدیریتی سید ابوالفضل حسینی، رئیس پیشین این اداره را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت آزاده و ایثارگری آقای حسینی، کارهای ارزشی با توجه به مامویت ایشان در بندرترکمن صورت گرفته است که امیدوارم این روند با مدیریت جدید به صورت مطلوب تر ادامه داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان گلستان، حرکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را حرکت به سوی سیاست های کلی وزارت متبوع عنوان کرد و افزود: برنامه های عدالت محور باید در راس امور باشد.

در ابتدای این مراسم، عبدالحمید قربان زاده گوگلانی فرماندار شهرستان ترکمن، در سخنانی با اشاره به سخنان گهربار پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: بهترین مردم کسانی هستند که نفع رسان مردم باشند.

فرماندار شهرستان ترکمن همچنین از سید ابوالفضل حسینی رئیس سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرترکمن به جهت تلاشهای صادقانه در این مسئولیت قدردانی کرد.

در انتهای این مراسم، منتظری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سید ابوالفضل حسینی، طی حکمی علیرضا ابراهیمی را به سمت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ترکمن منصوب کرد.