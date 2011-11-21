نخستین کرسی آزاداندیشی در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به برگزاری این کرسی آزاداندیشی که برای اولین بار در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری چنین برنامه هایی سوالات و شبهات ذهنی دانشجویان را برطرف و رسیدن به پاسخی منطقی و درست را تسهیل می کند.

محسن پیشوایی علوی با اشاره به اینکه برگزاری کرسی آزاد اندیشی تلاشی برای بالا بردن ضریب هوشی و افزایش کارایی در دانشگاه است، بیان کرد: بعد از مرکز سنندج، کرسی آزاد اندیشی در دیگر واحدهای این دانشگاه در شهرستان های استان با مشارکت خود دانشجویان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آزاد اندیشی با آزادی در عمل متفاوت است، افزود: فرد آزاد است که به مسائل مختلفی در ذهن خود فکر کند اما در عمل تنها می تواند یک اندیشه را برگزیند و به آن عمل کند.

وی در رابطه با موضوع گفتگوی این کرسی نیز بیان کرد: پوشش انسان نشان دهنده نظام فکری او و پوشش برخواسته از فطرت انسانی فرد است و به همین دلیل برای اولین کرسی موضوع پوشش و شخصیت انسان در نظر گرفته شد که این موضوع با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه شد.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان با اشاره به آیات قرآن کریم در رابطه با پوشش گفت: قرآن مرد و زن را با تمام ویژگی ها و خصوصیات و رفتارهای که دارند در انتخاب نوع پوشش مناسب آزاد گذاشته است ولی باید به این نکته توجه داشت که پوشش باید مناسب و به دور از هر گونه انحراف باشد.

پیشوایی علوی افزود: موضوعات قرآنی تنها مختص زنان نیست و به هر دو جنس در رعایت پوشش مناسب توصیه های شده است که هر دو موظف به انجام آن هستند.

لازم به ذکر است کرسی آزاد اندیشی برای اولین بار در دانشگاه های کردستان و توسط دانشگاه پیام نور واحد سنندج برگزار شد.

