سومین روز اعتراضات در مصر/ میدان التحریر بوی باروت و خون می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اصلی ترین مقر درگیریهای امروز در قاهره در نزدیکی ساختمان وزارت کشور بوده که طی آن نیروهای امنیتی علیه مردم گاز اشک وار پرتاب کردند.

منابع آگاه همچنین از شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم معترض خبر می دهند که طی آن چندین نفر زخمی شده اند.

شبکه خبری الجزیره همچنین با پخش تصاویری از حضور گسترده آمبولانسها و خودروهای امدادی در میدان التحریر برای کمک رسانی به مجروحین خبر داد.

"محمود العفیفی" سخنگوی جنبش ششم آوریل مصر نیز در گفتگو با الجزیره شورای نظامی را مسئول آنچه در کشور رخ می دهد دانست.

وی تاکید کرد: تظاهرات کنندگان مصری به آتش بس پایبند بودند، اما این نیروهای امنیتی بودند که به سوی آنها حمله کردند.

"اسلام لطفی" از فعالان مصری در میدان التحریر در گفتگو با الجزیره اظهار داشت : اوضاع کشور بسیار خطرناک شده است. در 72 ساعت گذشته تیراندازی به سوی مردم ادامه داشته است.

وی افزود: امروز صبح نیز نیروهای امنیتی به سوی مردم آتش گشودند و در هر گوشه از میدان التحریر مجروحانی دیده می شوند و خون بر زمین جاری است.

این جوان فعال مصری شرایط این روزهای مصر را مشابه آنچه در زمان مبارک علیه مردم اتفاق می افتاد، دانست.