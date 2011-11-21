به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه السادات هاشمی مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه(س) فهرج گفت: فریبا پورکریم‌آبادی طلبه پایه سوم این مدرسه علمیه هزینه ازدواج خود را به منظور اجرای امور حوزه‌های علمیه، به مدرسه علمیه محل تحصیل خود هدیه کرد.



وی با بیان اینکه بسیاری از ساکنان شهر فهرج در استان کرمان از وضعیت مالی مناسبی برخودار نیستند، افزود: شهر فهرج شهری محروم در استان کرمان است که جمعیت ساکن در آن حدود 6 هزار نفر است.



مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه(س) فهرج اظهار امیدواری کرد این اقدام طلبه فهرجی الگویی برای سایر مدارس علمیه و خیرین در نقاط مختلف کشور باشد.



وی با اشاره به انگیزه این طلبه علوم دینی از انجام این کار اظهار داشت: بانوی طلبه فهرجی انگیزه خود را از این امر، خدمت به امام زمان(عج) و مدد خواستن از آن حضرت در آغاز زندگی مشترک عنوان کرده است.



هاشمی یادآور شد: مدرسه علمیه معصومیه(س) فهرج دارای 77 طلبه است که این طلاب در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به کسب علم و معرفت هستند و بانو کریم‌آبادی از سال 87 وارد این مدرسه علمیه شده است.

