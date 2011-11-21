طب گیاهی پایه علمی ندارد/ شهروندان در انتخاب روش درمان مراقب باشند

حسن قبادی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طب گیاهی جزو فاکتورهای پزشکی محسوب نمی شود و پایه علمی ندارد.

وی تصریح کرد: طب گیاهی در حوزه درمان پزشکی هنوز قابل قبول نبوده و شهروندان باید دقت بیشتری در انتخاب روش درمان خود داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان استفاده از داروهای گیاهی را تنها در صورت تاییدیه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مناسب برای درمان بیماریها عنوان کرد و سایر دارو های موجود در عطاریها به اصطلاح "علفیات" را مورد تایید این وزارتخانه ندانست.

هیچکس بدون مجوز حق طبابت ندارد

وی با تاکید به برخورد قاطع علوم پزشکی با متخلفان طب گیاهی اظهار کرد: تنها افرادی که از وزارت بهداشت و درمان اخذ مجوز کرده اند حق طبابت دارند.

قبادی از شهروندان خواست مراقب افراد سودجو بوده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی کنند.

وی همچنین توجه به نحوه مصرف داروهای گیاهی را نیز تنها زیر نظر پزشک معتبر قابل قبول عنوان کرد.

تمام داروها عوارض جانبی دارند

در عین حال یکی از پزشکان عمومی نیز در گفتگو با مهر، با رد علمی بودن طب گیاهی، داروهای گیاهی را در صورت تایید از سوی مراجع معتبر قابل مصرف عنوان کرد.

صابر سپهری برخی داروهای تایید شده گیاهی را به علت دارا بودن اطلاعات لازم در بروشور دارو مناسب حال بیمار برشمرد و تصریح کرد: تمام داروها در کنار کاربردهای لازم با استفاده نادرست ممکن است تبعاتی نیز داشته باشد که ایجاب می کند دارو تحت نظر پزشک معالج مصرف شود.