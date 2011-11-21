بازگشت رسمی فداییان اسلام به عرصه سیاسی با برنامه مقابله با جریان انحرافی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عبدخدایی دبیر کل و سخنگوی جمعیت فدائیان اسلام روز دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران در خصوص فعالیت مجدد این جمعیت اظهار داشت: آمدیم تا بگوییم زنده هستیم و همچنین رویکرد فرهنگی را در پیش گرفته ایم چرا که بر این باوریم سیاست و فرهنگ باید در کنار هم قرار گیرد چون اسلام دینی فرهنگی است به همین جهت رویکرد جمعیت فدائیان اسلام در دوره جدید رویکردی فرهنگی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: نمی توان در قبال تحولات منطقه سکوت کرد امروز شاهد و ناظر آنیم که در بحرین و یمن به مردم ظلم می شود همچنین اتحادیه عرب در اقدامی سوریه را از این اتحادیه حذف کرد که این اقدام نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست.

این فعال سیاسی با اشاره به انتخابات تونس خاطر نشان کرد: این انتخابات نشان داد که چه کسانی در خاورمیانه اکثریت را دارند .

عبدخدایی افزود: بحرین، یمن، تونس و مراکش وطن ما هستند به طوری که شهید نواب صفوی در زمان حیات خود بیانیه ای را در خصوص اهمیت بحرین صادر کردند.

دبیر کل جمعیت فدائیان اسلام با بیان اینکه دانش هسته ای حق ایران است و باید از این دانش استفاده کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب به خوبی اذعان داشتند که تمامی افتخارات ما بعد از اسلام است و یکی از این افتخارات دانش هسته ای است به همین جهت ایران باید از فناوری هسته ای استفاده کند.

عبدخدایی در ادامه با بیان اینکه جمعیت فدائیان اسلام در دوره جدید در صدد است مفاهیم انقلاب اسلامی را تبیین کند، افزود: فدائیان اسلام همچون گذشته در جهت گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می کند و با جریان انحرافی نیز مقابله خواهد کرد.

وی درباره فعالیت جمعیت فدائیان اسلام در انتخابات مجلس نهم نیز گفت: این جمعیت در انتخابات لیست نخواهد داد اما در عین حال از نظرات آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز استفاده خواهد کرد.

ادامه دارد...