برنامه های بسیج شهرداری تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگارمهر، امیر جعفری در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به برگزاری همایش بزرگ بسیج، نوآوری و ابتکار به مناسبت هفته بسیج در مجموعه ورزشی 12 هزار نفری آزادی گفت: این همایش بزرگ از اصلی ترین برنامه های شهرداری تهران در هفته بسیج به شمار می رود و می توان از آن به عنوان بزرگترین تجمع بسیجیان شهرداری نام برد.

وی افزود: این همایش بزرگ با قرائت قرآن توسط 4 قاری بین المللی آغاز می شود و پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه بسیجیان و 80 نفر همخوان، اجرای نمایشی را خواهیم داشت که نقش بسیج در فرهنگ عاشورا و مقایسه آن با فرهنگ بسیج را به تصویر می کشد .

جعفری ادامه داد: سخنرانی شهردار تهران در این همایش بسیار متفاوت با سخنرانیهای گذشته خواهد بود و به صورت میزگرد و مصاحبه در 2 وقت 15 دقیقه ای پرسش و پاسخ خواهد بود. البته بین دو وقت 15 دقیقه ای سرود مختص بسیج شهرداری به همراه 80 نفر گروه همخوانی کر با موضوع فعالیت بسیج شهرداری نواخته می شود.

وی از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و ورزشی دیگر در این همایش خبر داد و با بیان اینکه این همایش در 3 روز برگزار می شود، خاطرنشان کرد: روز اول 12 هزار نفر از بسیجیان شهرداری تهران در این همایش حضور دارند و در روزهای دوم و سوم نیز اعضای بسیج محلات، دانش آموزی، دانشجویی و بسیجیان سازمانها ، ادارات و وزارتخانه ها به همراه بسیجیان شهرداری تهران حضور خواهند داشت که در این روزها از 189 نفر از بسیجیان نمونه شهر تهران و بسیجیان سازمانها و ادارات تجلیل خواهد شد.

فرمانده بسیج شهرداری تهران ادامه داد: در این هفته که هر روز آن به یک نام نامگذاری شده است برنامه های مختلفی از سوی حوزه ها و پایگاههای بسیج شهرداری تهران برگزار می شود.

به گفته جعفری برگزاری مسابقات ورزشی، ویزیت صلواتی، معاینه فنی رایگان خودروهای بسیجیان با ارائه کارت شناسایی، طرح نشاط و تعالی برای فرزندان بسیجیان و... از دیگر برنامه های بسیج شهرداری تهران است.

فرمانده بسیج شهرداری تهران افتتاح حوزه ها و پایگاههای تازه تاسیس شهرداری تهران را هم از برنامه های شهرداری تهران به مناسبن هفته بسیج اعلام کرد.

وی از اتمام طرح مناسب سازی معابر خصوصی و منازل مسکونی معلولان و جانبازان در مناطق 14 و 15 خبر داد و گفت: برخی از این کار مربوط به طرح استقبال از بهار 90 بود و بقیه نیز از سوی بسیج انجام شد و این طرح را در همه مناطق شهر تهران اجرایی خواهد شد.در این طرح ابتدا معابر خصوصی و منازل مسکونی جانبازان و معلولانی را که ملک شخصی متعلق به خودشان است را مناسب سازی می کنیم ، سپس به مناسب سازی معاب عمومی می پردازیم.

جعفری، طرح شجره طیبه صالحین را از برنامه های اساسی سازمان بسیج مستضعفین دانست و اظهار داشت: این طرح که موجب افزایش بصیرت خواهد شد، مورد توجه و تاکید ما نیز است.

وی با اشاره به پخش اذان و اقامه نماز در بوستانهای سطح شهر تهران، یادآور شد: این موضوع از تدابیر شهردار تهران است که تمامی پایگاههای بسیج شهرداری با هماهنگی مرکز فعالیتهای دینی نسبت به این موضوع اقدام خواهند کرد و تا پایان سال اجرا خواهد شد. البته این طرح هم اکنون در منطقه 12 و 16 شروع شده و با مساعد بودن هوا در همه بوستانهای شهر تهران اجرا خواهد شد.

جعفری از برگزاری موفقیت آمیز دوره عفاف و حجاب ویژه خواهران در شهرداری تهران خبر داد و گفت: با توجه به استقبالی که از این دوره به عمل آمد، در سه ماه آینده یک دوره تخصصی تر را برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین از افتتاح رسمی سایت امامزاده ها شامل شجره نامه ، فیلم ، عکس و مستند همزمان با میلاد حضرت عبدالعظیم (ع) خبر داد.

فرمانده بسیج شهرداری تهران با بیان اینکه شهید بصیرت و شاخص امسال شهید "مهدی رجب بیگی" است، تصریح کرد: رونمایی از نرم افزار مخصوص این شهید والامقام در روز 16 آذر انجام می شود.