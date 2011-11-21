به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پول و اعتبار فردا سه شنبه در بانک مرکزی در حالی برگزار می شود که اعضای شورا بررسی وضعیت صدور الی سی های داخلی را در دستور کار خود دارند.

این در حالی است که در پی بروز سوء استفاده مالی بزرگ نظام بانکی کشور، مشکلاتی در بخش گشایش ال سی ریالی و ارزی ایجاد شده است و به عبارتی متوقف شده است، که به عقیده صنعتگران مشکلاتی را برای بخش تولید کشور بوجود آورده است.

براین اساس صنعتگران و تولیدکنندگان خواستار رسیدگی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی و بانکی به این روند شدند، بنابراین شورای پول و اعتبار بررسی صدور مجدد ال سی ریالی را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتبار اسنادی به عنوان تعهدی که بانک به خریدار و فروشنده می دهد، برای صنعتگران واقعی از اهمیت برخوردار است، در این بین ال سی های ارزی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این حالت تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.

هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.



سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفت: شورای پول و اعتبار حدود یکماه پیش به این جمع بندی رسید که در حوزه ال سی های داخلی با برخی کاستی های مقرراتی و زیرساختی مواجه هستیم و باید در استفاده از ال سی های ریالی و داخلی جانب احتیاط را رعایت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: ال سی های داخلی و ریالی فعلا محدود می شود به اینکه یک طرف ال سی ها دولت باشد تا امکان تقلب به صفر برسد اما این امر به این مفهوم نیست که دولت از منافع ال سی ها بهره مند می شود بلکه بخش خصوصی از این منافع مرتفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: قرار شد که بانک مرکزی تا پایان امسال مقررات و مراقبت های لازم را در این زمینه تدوین کند و به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا محدودیتها لغو و یا به حداقل کاهش یابد. بررسی ها حکایت از این دارد که کارکرد ال سی های داخلی و ریالی زیاد نیست.

همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه از تشکیل کارگروهی برای حل مشکل صدور ال سی داخلی خبر داده و گفته است: این کارگروه تدوین دستورالعمل‌های جدید در زمینه صدور ال سی داخلی را در دستور کار دارد تا مشکل بخش خصوصی حل شود.