کارشناسان ارشد اتاق عمل باید وارد حوزه تدریس شوند

حسن فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای نخستین‌بار در کشور رشته کارشناسی اطاق عمل در سال 1387 با هدف ارتقای رشته اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تدوین و تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه مادر در تاسیس و تدوین رشته اطاق عمل است، بیان داشت: به دنبال پایه‌گذاری این رشته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 88 اقدام به پذیرش دانشجو در کل کشور کرد.

مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: از سال 88 تاکنون این رشته در 20 دانشگاه علوم پزشکی کشور تاسیس و هم‌اکنون سالیانه حدود یک‌هزار دانشجوی پیوسته و 300 دانشجوی ناپیوسته در این رشته پذیرش می‌شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر رشته کارشناسی اطاق عمل جایگاه بسیار خوب و باارزشی را در دانشگاه‌ها دارد و این رشته در تعدادی از دانشگاه‌ها در دانشکده پیراپزشکی و در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایفای نقش می‌کند.

فرهمند با اشاره به اینکه رشته کارشناسی اطاق عمل، یک رشته جدید و کاربردی است، افزود: در حال حاضر مدرسین رشته اطاق عمل، کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری تنها یک واحد درسی اطاق عمل را پاس می‌کنند بنابراین نیاز به کارشناسان ارشد در رشته اتاق عمل برای تدریس در این رشته احساس می‌شود.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی رشته اطاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه عملکرد هیئت برد اتاق عمل وزارت متبوع در راستای ارتقای خدمات اتاق عمل گفت: اعضای هیئت برد اطاق عمل از سال 88 تاکنون، پس از بازدید از 20 دانشگاه علوم پزشکی کشور و انجام بررسیهای لازم، اجازه تاسیس و آموزش رشته مذکور را در 18دانشگاه علوم پزشکی کشور صادر کردند.

وی اظهار داشت: اعضای این هئیت پس از بازدیدهای دوره‌ای از دانشگاه‌های تیپ یک، عملکرد آنها را در این رشته مطابق با استانداردهای جهانی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند.

فرهمند ادامه داد: بررسی و بروزرسانی سرفصل‌های دروس تخصصی تنظیمی و اجرای سرفصل‌های جدید برای دوره‌های بعدی از اقدامات دیگر هیئت برد اطاق عمل وزارتخانه است.

وی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده به منظور ارتقای این رشته را پیگیری مسئولان برد اطاق عمل برای تاسیس رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل عنوان کرد و افزود: پس از احساس نیاز به مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل با تلاش اعضای این برد کریکلوم تنظیم و به شورای عالی برنامه‌ریزی وزارتخانه ارائه می‌شود.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی رشته اطاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه مزایا و نقاط قوت مقطع کارشناسی ارشد اطاق عمل گفت: دانشجویان رشته اتاق عمل با یادگیری در شرایط تکنیکی و علمی، می‌توانند به عنوان کارشناس اتاق عمل و دستیار جراح در اتاق عمل‌های غیرآموزشی فعالیت کنند.

وی با تاکید بر جایگاه ارزشمند کارشناسان اطاق عمل در کشور گفت: مسئولان و کادر اتاق عمل باید در جریان اهمیت این رشته قرار گیرند تا با تسهیلاتی نیز که برای آنان در نظر گرفته شده بتوانند برای ارتقای آموزه‌های علمی خود در این رشته تحصیل کنند.

فرهمند با اشاره به اینکه 23 لغایت 28 آبان‌ماه سال جاری، هفته جهانی اتاق عمل نامگذاری شده است، تصریح کرد: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به منظور تجلیل از برترینهای رشته اطاق عمل و دانشجویان این رشته اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشتی می‌کنند.