سالاری به مهر خبر داد: آثار عکاسان کرمانی در ایام محرم در تهران به نمایش گذاشته می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمان گفت: در ایام محرم عکاسان کرمانی به مناطق مختلف استان کرمان فرستاده و آثار تولیدی آنها از آیین های عزاداری در تهران نمایش داده می شود.