آثار عکاسان کرمانی در ایام محرم در تهران به نمایش گذاشته می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ویژه برنامه در جرگه عشاق توسط حوزه هنری کرمان در تهران اظهار داشت: همزمان با این ویژه برنامه نمایشگاه عکس نیز برپا می شود.
وی ادامه داد: در ایام محرم عکاسان کرمانی برای تولید عکس با موضوع آیین های عزاداری، به مناطق مختلف استان کرمان فرستاده می شوند.
سالاری ادامه داد: آثار برگزیده در نمایشگاهی در تهران که همزمان با ویژه برنامه در جرگه عشاق برگزار می شود، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
وی گفت: این ویژه برنامه از 23 آذرماه جاری توسط حوزه هنری کرمان در تهران برگزار می شود.
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