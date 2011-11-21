مباهله روز پیروزی اسلام است

نعمت الله سرلکیان با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز مباهله روزی بزرگ در تاریخ اسلام است چرا که در چنین روزی عظمت اهل بیت و اسلام به همه نمایان شد.

وی ادامه داد: در روز مباهله وقتی پیامبر اکرم(ص) با اهل بیت خویش در برابر مردمان ادیان دیگر حاضر شد آنها پی به حقانیت پیامبری ختم رسل و اثبات ادعای او ایمان آورده و ضمن خودداری از مباهله حاضر به ارائه امتیازاتی در قبال خودداری رسول اکرم (ص) از مباهله شدند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از پیامبر اکرم به عنوان سرآمد همه مخلوقات خدا یاد کرد و گفت: روز 24 ذی الحجه که به نام روز مباهله نامگذاری شده است بار دیگر حقانیت دین مبین اسلام و اهل بیت(س) به همگان اثبات شد تا همه بدانند آیه شریفه تطهیر به حق درباره سرآمدی رسول اکرم بر سایر پیامبران نازل شده است.