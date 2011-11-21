17 شرکت تعاونی روستایی زنان در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رضازاده در جمع اعضای فعال شرکت‌ های تعاونی روستایی بانوان خراسان جنوبی اظهار داشت: در سطح خراسان جنوبی 17 شرکت تعاونی روستایی زنان با سه هزار و 886 نفر عضو و سرمایه ‌ای بالغ بر یک میلیارد و 105 میلیون و 324 هزار و 400 ریال مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: این تعاونی‌ ها 54 روستا را تحت پوشش اهداف و برنامه‌ های خود قرار می ‌دهند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به عمده فعالیت این تعاونی‌ها گفت: در قالب ماده پنج اساسنامه، شرکت‌ های تعاونی روستایی زنان، ایجاد کارگاه‌های تولیدی مانند شیرینی‌ پزی، فرآوری محصولات لبنی، تولید عرقیات گیاهی، خیاطی، پارچه ‌بافی، تولید نهال، پرورش مرغ بومی و بسته ‌بندی خشکبار است.

رضا زاده تصریح کرد: از دیگر فعالیت ‌های این شرکت ‌ها راه‌ اندازی پایگاه‌های آموزشی، احداث مسکن، تقویت واحدهای اعتباری، پرداخت وام قرض ‌الحسنه به اعضا، راه‌ اندازی مرکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی، حضور فعال در نمایشگاه‌ها، اخذ مجوز مهد کودک و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیر عامل، اعضا و هیئت مدیره است.

وی افزود: وضعیت زنان در روستاها و اشتغال زنان روستایی که ناشی از تلاش موفق این شرکت ‌ها است دستاوردهای ارزشمندی را به دنبال داشته است.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند اظهار داشت: در سال‌های اخیر شرکت‌های تعاونی روستایی زنان این استان مقام اول کشوری را احراز کرده و علاوه بر تأمین نیازهای اولیه بر اساس درخواست اعضاء و فروش محصولات تولیدی زنان روستایی در بازار این شرکت‌ ها علاوه بر حضور فعال در نمایشگاه‌های استانی و کشوری اقدام به ایجاد فروشگاه‌های مصرف در سطح روستاهای حوزه عمل خود و راه‌اندازی غرفه‌ های فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی در مرکز استان کرده است.

رضازاده یادآور شد: تا پایان سه ماهه دوم سال جاری چندین دوره آموزشی ویژه شرکت‌ های تعاونی روستایی زنان برگزار شده که 450 نفر در غالب چهار هزار و 179 نفر روز آموزش‌های لازم و مورد نیاز را دیده‌ اند.