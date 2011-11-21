استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مردمی در بیمارستانهای شاهین شهر

شهریار جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری برنامه‌ریزی عملیاتی پزشکی این بیمارستان با رویکرد حاکمیت بالینی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که تمام محورهای آن در کمیته‌های مختلف ادغام شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اعضای تیم حاکمیت بالینی مشخص و آموزش‌های آن به تمام کارکنان داده شد، بیان داشت: کمیته‌های حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی ، خطاهای درمانی و سیستم گزارش دهی خطاهای درمانی فعال و هدایت کمیته‌های مرگ و میر به سمت بررسی و مدیریت خطا صورت گرفت .

رئیس بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر با اشاره به اینکه خط مشی‌ها و فرآیندهای واحدهای مختلف در حال مکتوب‌سازی است، تصریح کرد: دو پروژه ممیزی بالینی در زمینه ترخیص با میل شخصی و متوسط زمان حضور آنکال در حال اجراست و با انجام اقدامات مداخله‌ای، تلاش در راستای کاهش میزان این دو شاخص صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: کار در زمینه هفت محور حاکمیت بالینی توسط تیم حاکمیت بالینی به طور مداوم در حال پیگیری و اجرا است.

جعفری اضافه کرد: ماهانه کمیته تکریم بیمار و رسیدگی به شکایات با حضور فرد و یا مسئول واحد مورد شکایت تشکیل می‌شود و اقدامات اصلاحی لازم صورت گرفته و نتیجه تلفنی به شاکی اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر با بیان اینکه در راستای استقرار حاکمیت بالینی سایت بیمارستان فعال و بروز رسانی می‌شود، گفت: فرم‌های رسیدگی به شکایات و گزارش اختیاری خطا نیز در این سایت طراحی شد.

وی اظهار داشت: در زمینه استقرار حاکمیت بالینی، رسالت،‌ چشم انداز و ارزشهای بیمارستان مکتوب شده و در تمام واحدها نصب شد.

جعفری گفت: با انجام پروژه ممیزی بالینی میزان رضایت پرسنل از غذای بیمارستان، پیرو پیشنهادات ارائه شده در فرم های رضایت سنجی مداخلات اصلاحی از جمله ایجاد تنوع فراوان در برنامه غذایی، تغییر مواد اولیه، استفاده از ظروف استیل به جای یکبار مصرف و پایش مجدد، میزان رضایت‌مندی پرسنل افزایش یافته است.

وی که از اجرای اعتباربخشی واحدهای مختلف بیمارستان طبق کتاب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها در ایران توسط دفتر ارزشیابی و بهبود کیفی خبر داد و افزود: از ابتدای شهریور ماه سال جاری این برنامه جزء اولویتهای مهم مرکز قرار گرفته است.

رئیس بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر به اصلاح فضای فیزیکی زایشگاه با الگوبردای از زایشگاه بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: شروع احداث ساختمان جدید اورژانس با کمک خیرین، اجرای دستورالعمل‌های جراحی ایمن و اجرای دستورالعمل شناسایی بیمار و خرید دست‌بند شناسایی بیمار در اولویتهای مرکز است.

جعفری با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی عملیاتی ایمنی بیمار با هدف دستیابی به استانداردهای ضروری ایمنی بیمار تدوین شده است، گفت: اجرای صحیح مدیریت پسماندهای پزشکی و نظام مراقبتهای بیمارستانی و مقاومت‌های آنتی بیوتیکی در راستای این برنامه‌ریزی انجام شده است.