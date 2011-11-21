دو کودک گلستانی در جشنواره بین المللی نور برگزیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان مسلمی و حبیبه صادقلو در دومین جشنواره بین المللی حجاب و عفاف (نور) برگزیده شدند.

کارشناس روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان گفت: این جشنواره در پنج بخش فیلم، عکس، رسانه‌های مجازی، گزارش‌های رسانه‌ای و آثار ادبی برگزار شد.

محمد منتظری بیان داشت: "عفاف، حضور اجتماعی، امنیت خانوادگی"،"عفاف، اخلاق، آرامش"،"عفاف ذهنی، ثبات خانوادگی"،"عفاف جنسیت، ارزش‌های اخلاقی"،"حجاب، امنیت فردی، مصونیت اجتماعی" ، "حجاب، محدودیت مادی، مصونیت معنوی" و بخش ویژه نیز با محور "حجاب و عفاف، زینت بندگی" از جمله محورهای این جشنواره بود.

وی افزود: در این جشنواره سید احسان مسلمی در بخش شعر به عنوان " مشکی رنگ عشق به خدا" و "داستان" دختری که سلاح حمل می کرد" و حبیبه صادقلو با اثر داستانی "ریحانه" در بخش ادبی از برگزیدگان شناخته شدند.

منتظری در پایان گفت: دو نفر برگزیده جشنواره حجاب و عفاف به اردوی فرهنگی تفریحی سه روزه در اردوگاه شهید باهنر تهران دعوت شدند.

16 هزار کودک و نوجوان گلستانی عضو کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هستند.