موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو گفت: صبر ما تمام شده است. هیئت رئیسه از سه هفته قبل تا کنون به بهانه های مختلف اعلام وصول این طرح را به تعویق می اندازد.

وی ادامه داد: من شخصا با لاریجانی رئیس مجلس در این باره صحبت کردم و وعده دادند که بعد از تعطیلات مجلس طرح استیضاح اعلام وصول می شود، اما چنین نشد و گویی قصدی هم نیست که این طرح به جایی برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کوپن های هیئت رئیسه نزد استیضاح کنندگان سوخته است و حنای آنها دیگر پیش ما رنگی ندارد.

ثروتی گفت: ما به عملکرد هیئت رئیسه مجلس ایراد داریم و معتقدیم که اعضای آن با دولت لابی می کنند و در نتیجه این لابی گری ها نمایندگان را تهدید می کنند.

وی ادامه داد: اگر غیر از این است چرا هیئت رئیسه مجلس باید برای اعلام وصول طرح استیضاحی که حق نمایندگان است مدام امروز و فردا کند؟

نماینده بجنورد گفت: متاسفانه آقای لاریجانی مشکلی از ما حل نمی کند بلکه در مسیر ما سنگ اندازی هم می کند.

ثروتی ادامه داد: جمعی از استیضاح کنندگان نامجو در جلسه روز یکشنبه مجلس تصمیم گرفتیم در جلسه روز سه شنبه در جایگاه هیئت رئیسه حضور یابیم و تا این طرح اعلام وصول نشود از جایگاه هیئت رئیسه پایین نیاییم و آنجا تحصن کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در اسفند ماه سال 89 نیز که طرح استیضاح وزیر نامجو با همین شیوه اعتراضی استیضاح کنندگان و حضور در جایگاه هئیت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

عماد حسینی نماینده قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از عملکرد هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت رئیسه بدون هیچ توجیه مانع اعلام وصول طرح استیضاح نامجو شده است و استیضاح کنندگان هم دیگر نمی توانند کاری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا در سال پایانی مجلس هشتم هستیم هیئت رئیسه نگرانی هم بابت به دست آوردن آرای نمایندگان ندارد و به هر شیوه ای که بخواهد عمل می کند.

نماینده قروه گفت: اداره مجلس نباید دستوری باشد هر نماینده جایگاه خود را دارد اما هم اکنون شرایط مجلس به شکلی است که هیئت رئیسه به نمایندگان دیکته می کند که چه کنند، در حالی که این دور از شان مجلس است.

حسینی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر برخی از استیضاح کنندگان هم امیدی به نتیجه استیضاح ندارند و معتقدند اگر قرار باشد با اسیتضاح وزیر نیرو هم مانند استیضاح وزیر اقتصاد برخورد شود همان بهتر طرح پیگیری نشود.

وی گفت: درست است که وزیر اقتصاد مجددا رای اعتماد گرفت اما این از خاطره مردم هیچ گاه حذف نمی شود و این کار مجلس از نظر آنان پذیرفته نخواهد بود.

حسینی ادامه داد: امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر نیرو در جلسه فردا نسبت به این طرح و چگونگی پیگیری آن با هم گفتگو خواهند کرد.

به گزارش مهر، طرح استیضاح وزیر نیرو به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در حوزه آب و سدسازی و همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران برق اول آبان ماه با 51 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و به ورشکستگی کشاندن آنها، بی کفایتی در اخذ مطالبات وزارت نیرو از دولت، ناتوانی در حل مشکلات آب کشور، عدم انجام موادی از قانون بودجه و برنامه توسعه چهارم و پنجم، بی توجهی به مطالبات قانونی نمایندگان از حوزه های مختلف، دادن مجوز برای پرداخت یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو و تمکین در برابر فشارهای غیر قانونی مقامات بالاتر اجرایی، عدم توجه به استراتژی صنعت برق از جمله محورهای طرح استیضاحی است که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده است.

تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم در حالی شکل گرفته است که وی 15 اسفند ماه سال گذشته نیز به دلیل عدم کارآمدی و مدیریت با طرح استیضاح به صحن مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و اما با کسب 102 رای مخالف استیضاح در برابر 101 موافق توانست بار دیگر به وزارت نیرو بازگردد.