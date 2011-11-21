افزایش 5000 مگاواتی تولید برق ایران تا تابستان 91

محمد بهزاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران به 64 هزار مگاوات افزایش یافته است، گفت: بر اساس برنامه زمان بندی تا پیش از تابستان سال آینده ظرفیت تولید برق کشور حدود پنج هزار مگاوات افزایش می یابد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین با اشاره به برنامه ریزی گسترده دولت برای توسعه ظرفیت تولید برق از محل انرژی های نو، تصریح کرد: تا افق چشم انداز باید 10 درصد ظرفیت تولید برق ایران از محل توسعه انرژی های نو تامین شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در سبد برق تجدید پذیر کشور تولید انرژی از محل نیروگاههای بادی، خورشیدی و زمین گرمایی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه هم باید پنج درصد از ظرفیت تولید برق کشور از محل منابع تجدید پذیر تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی بادی توسط گروه مپنا در بخشهای مختلف کشور در مراحله طراحی، نصب و راه اندازی قرار دارد، بیان کرد: بر این اساس در شرایط فعلی یکصد مگاوات برق بادی در شرق کشور راه اندازی شده و استفاده از انرژی خورشیدی در طیف گستردهی افزایش یافته است.

بهزاد با اشاره به مراحل نصب و راه اندازی نیروگاه 17 مگاواتی برق خورشیدی در یزد، تبیین کرد: همچنین هم اکنون برای تولید 250 مگوات برق از محل انرژی زمین گرمایی در منطقه مشگین شهر در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر نیرو در تشرح برنامه های حمایتی دولت از بخش خصوصی برای تولید برق از محل انرژی های نو، توضیح داد: اختصاص وام ارزی به میزان 85 درصد از محل صندوق توسعه ملی و خرید تضمینی هر کیلووات برق با قیمت 130 تومان از مهمترین برنامه های حمایتی در این بخش است.