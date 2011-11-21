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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

آغاز غربالگری متقاضیان بورس خارج از دی ماه/ ثبت نام 2520 نفر برای اعزام

آغاز غربالگری متقاضیان بورس خارج از دی ماه/ ثبت نام 2520 نفر برای اعزام

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم گفت: ثبت نام کنندگان در اعزام بورس دکتری خارج بر اساس شرایط اعلام شده در تازه ترین دستورالعمل بورس دکتری تخصصی خارج در دی ماه سال جاری غربالگری می شوند.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارائه آماری از تعداد ثبت نام کنندگان در مهلت مقرر شده اعزام بورس خارج پرداخت و گفت: تا امروز دوشنبه 30 آبان ماه 2 هزار و 520 نفر برای اعزام بورس به خارج ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: پس از اتمام مهلت ثبت نام که تا 15 آذرماه ادامه دارد، ثبت نام کنندگان در دی ماه بر اساس شرایط اعلام شده در دستورالعمل جدید اعزام بورس دکتری به خارج غربالگری می شوند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تمام مراحل ثبت‌ نام داوطلبان، تایید و معرفی آنها توسط مراکز و دانشگاهها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.

مسلمی نائینی خاطرنشان کرد: داوطلبان باید ابتدا سامانه اطلاعاتی خود را با شناسه کاربری و رمز عبور تشکیل دهند و اطلاعات را با دقت و صحت در فضای مشخص شده وارد و مدارک لازم را ضمیمه کنند.

کد مطلب 1465268

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