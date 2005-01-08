شبكه تلويزيوني رژيم صهيونيستي مجدداً تصاويري از نيروگاه ديمونا پخش كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، اين فيلم اولين نوار ويدئوئي كوتاه است كه تاكنون با جزئيات از سايت ديمونا براي عموم پخش شده است .

اين فيلم ويدئوئي منظره اي طبيعي و چمنكاري شده و پوشيده از درخت نخل را از محيط اطراف ديمونا براي تماشاگران و بينندگان به تصوير مي كشيد ودرختان به آرامي در زير نسيم ملايم بيابان موج مي خوردند.

همچنين اين فيلم از زاويه اي گرفته شده بود كه گنبد ديمونا در پس زمينه آن هويدا بود و ساختمان كوچكي نيز بعد از آن به چشم مي خورد و اين در حاليست كه در اين فيلم هرگز منظره اي با مدار بسته و از نزديك از ديمونا و مقاماتي كه در حال مصاحبه بودند و در مورد ديمونا صحبت مي كردند نشان نداد.

گرچه شيلو دبيرShiloh Debeer مدير كل 10 تلوزيون اسرائيل كه اين فيلم از آنجا پخش شد توضيحي در اين مورد كه چگونه اين فيلم را بدست آورده ارائه نداد ليكن مقامات نظامي تائيد كردند كه فيلم با همكاري سازمان اطلاعاتي اسرائيل تهيه شده است.

لازم به ذكر است كه مردخاي وانونو كه قبلا در نيروگاه هسته اي ديمونا فعاليت داشت پس ازمصاحبه با روزنامه انگليسي زبان " ساندي تايمز" و افشاي اسرار اين نيروگاه هنگام مسافرت به ايتاليا توسط عوامل موساد از اين كشور ربوده وبه فلسطين اشغالي انتقال داده شد و به اتهام افشاء اسرار نظامي مدت 18 سال در زندن به سر برد.

