یک سوم زندانیان کرمانشاه کمتر از 10 روز در زندان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی گفت: مدیریت زندان ها اقتضایی است و مسئولان مراکز باید با اقتدار و تدبیر لازم برحسب شرایط و موقعیت های مختلف، تصمیم گیری و از بروز تنش و حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

مدیر کل زندانهای استان کرمانشاه با اشاره به سیکل و فرایند زندانبانی نوین اسلامی افزود: در رویکرد اصلاحی و تربیتی، پذیرش، مشاهده رفتار، شناخت شخصیت و ریشه یابی علل بزه ارتکابی بسیار حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: کارشناسان مراکز مشاوره و روان درمانی و مددکاران اجتماعی وظیفه خطیری در این راستا عهده دار هستند و باید حداکثر تلاش خود را در جهت آموزش و ارتقاء توانمندی مددجویان در همه زمینه ها به عمل آورند.

رشیدی با اشاره به عوامل مختلف بروز بزه در سطح جامعه، منجمله بی سوادی، فقدان مهارت شغلی، بیکاری، عوامل محیطی و ژنتیکی، فقر و از همه مهمتر اعتیاد و زندگی در خانواده های از هم گسیخته، پذیرش مددجویان با وضعیت موجود و برنامه ریزی جهت حضور آنان در چرخه اصلاحی و تربیتی را مورد تأکید قرار داد.

مدیر کل زندانهای استان کرمانشاه افزود: هر چند در سالهای اخیر گام های بلندی از سوی دستگاه قضایی در راستای اصلاح و تربیت و کاهش بازگشت مجدد زندانیان به زندان برداشته شده است، ولی تراکم آمار کیفری ناشی از افزایش جمعیت کشور و تنوع جرائم وضعیت موجود را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: ضمن اطلاع رسانی مناسب و تکریم مددجویان، حداکثر تلاش برای حفظ کرامت و شخصیت آنان در دستور کار قرار گیرد.

رشیدی در پایان گفت: بالغ بر یک سوم زندانیان ورودی کمتر از 10 روز در زندان های استان کرمانشاه به سر می برند و در این مدت در بازداشتگاهها و مراکز پذیرش نگهداری و ساماندهی می شوند.

مدیر کل زندانهای استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: برای فراهم کردن امکانات رفاهی مطلوب و بهره گیری از مددکاران مجرب و توانمند در این مراکز می تواند نقش مؤثری در الگوی مناسب از وضعیت زندانها داشته باشد.