به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزشی ایران روز هفتم آذرماه با چهار تیم ورزشی شنا، وزنه برداری، دوومیدانی و تیراندازی عازم رقابت‌های جهانی آیواز در شارجه امارات می شود. این رقابت‌ها که انتخابی المپیک نیز محسوب می شود در تاریخ 16 آذرماه پایان خواهد یافت.

تیم دوومیدانی ایران با 14 ورزشکار، شنا با 6 ورزشکار، تیراندازی با 5 ورزشکار و وزنه برداری با 10 نماینده در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

786 ورزشکار از 46 کشور جهان در این مسابقات شرکت خواهند کرد و کاروان ورزشی کشورمان به مناسبت همزمانی این مسابقات با ایام محرم با نام "شور محرم" در این رویداد شرکت می کند.