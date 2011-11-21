ایجاد وحدت رویه در عملکرد پیشگیرانه جرائم امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم بهرامی، صبح دوشنبه دراولین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل و وحدت رویه در عملکرد پیشگیرانه وقوع جرم به ویژه در نیروهای مسلح، عوامل بروز جرم در جامعه را منوط به درون انسانها و عوامل بیرونی و اجتماع دانست.

وی افزود: اگرچه در وجود آدمی عقل و فطرت خداجوئی وجود دارد اما وجود غرایز مختلف در انسان را نمی توان نادیده گرفت و برای آسیب شناسی بروز بزه در جامعه ، شناسایی و هدایت غرایز درونی آدمی امری ضروری است.

بهرامی با اشاره به این موضوع که سالیانه بالغ بر چند صد هزار مشمول نظام وظیفه در کشور وجود دارد که همه از جوانان کشور و خادمان آینده کشور هستند، آسیب شناسی و بررسی عوامل جرم در دوران سربازی را از مهمترین اهداف برگزاری این مجمع برشمرد و گفت: باید تلاش شود در دوران خدمت در درون جوانان تاثیرپذیری داشته باشیم و نکات مثبت درون آنها را پرورش داده و در جهت رفع منفیات درونی آنها گام برداریم.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور، عوامل خارجی یعنی اجتماع و قوانین حاکم بر آن را از عوامل دیگر بروز جرم دانست و عنوان کرد: تاثیرپذیری افراد از جامعه و قوانین فرهنگ های درون آن امری غیر قابل انکار است، بنابراین نیازمند آسیب شناسی عمیق قوانین و فرهنگ های رایج جامعه هستیم.

وی همچنین بروز جرم در محیط های نظامی را مربوط به بخشی از قوانین حاکم بر محیط های نظامی و نوع خدمت در نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: امیدواریم برگزاری چنین مجامع و همایش هایی سبب شود، آسیب شناسی درست و کارشناسانه ای در نحوه رفتار با سربازان و کاهش جرم در محیط های نظامی و به تبع آن در جامعه داشته باشیم.

بهرامی همچنین با اشاره به عملکرد موفق فرماندهان نیروهای مسلح در چند سال اخیر گفت: در چند سال اخیر شاهد اقدامات شایسته فرماندهان نیروهای مسلح در بر طرف کردن مشکلات و نواقص نحوه خدمت سربازی و تلاش در جهت هرچه مفید تر شدن این دوران بوده ایم.