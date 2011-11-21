نفوذ هکرهای روسی به تاسیسات زیربنایی آمریکا

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، نفوذ هکرهای روسی به تاسیاست زیربنایی ایلنویز به تایید وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز رسیده و اعلام شده که هکرهای روسی موفق شده اند از ابتدای ماه جاری میلادی در رایانه های ایلنویز نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، اصلی ترین اقدام هکرهای روسی در ایلنویز از کار انداختن پمپ آب این ایالت بوده و کارشناسان آمریکایی احتمال می دهند که هکرهای روسی پس از نفوذ در رایانه های دفاعی و صنعتی اکنون تاسیسات زیربنایی آمریکا را هدف قرار داده اند و از کار افتادن پمپ آب ایلنویز می تواند اولین مورد از این نوع خرابکاریها باشد.

این در حالی است که آمریکا در هفته گذشته و به دستور مستقیم "باراک اوباما" رذئیس جمهور این کشور، عملیات سایبری علیه دیگر کشورها را به طور جدید اغاز کرده است.

در مردادماه سال جاری نیزآمریکا هکرهای روسی و چینی را متهم به سرقت اطلاعات بیش از 70 نهاد بین المللی کرده بود در این عملیات با نام "عملیات موش مرموز" اطلاعات نهادی آمریکایی و بین المللی به سرقت رفته است.

قربانیان عملیات موش مرموز شامل دولتهای کانادا، آمریکا، کره جنوبی، تایوان، هند و ویتنام هستند و نهادهای بین المللی نیز همچون سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن)، کمیته بین المللی المپیک، آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ، 12پیمانکار نظامی آمریکا، یک پیمانکار نظامی انگلیس، شرکتهای فعال درامر ساخت وساز، انرژی، فولاد، انرژی خورشیدی، ارتباطات ماهواره ای، فناوری، رسانه و امور حسابداری نیز از حملات موش مرموز در امان نمانده اند. محققان غربی احتمال داده اند که چین و روسیه عامل این عملیات بوده باشند.

البته این برای اولین بار نیست که چین و روسیه متهم به جاسوسی سایبری از نهادهای آمریکایی می شوند. در سال 1386 رئیس وقت سازمان ملی اطلاعات آمریکا ادعا کرد که چین و روسیه همانند دوران جنگ سرد در حال جاسوسی از آمریکا هستند.

"مایک مک کانل" در جلسه کمیته قضایی کنگره آمریکا درباره تصویب قانون گسترش اختیارات دولت در استراق سمع و کنترل ارتباطات الکترونیکی درداخل و خارج آمریکا گفت : سرویسهای اطلاعات خارجی چین و روسیه از جمله سازمانهایی هستند که درباره سیستمهای حساس و حفاظت شده، تاسیسات و پروژه های توسعه آمریکا، اطلاعات جمع آوری می کنند و تلاشهای آن در حال رسیدن به سطح فعالیت در دوران جنگ سرد است.