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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

علافی به مهر خبر داد:

آموزش تقویت ارتباط کارکنان با ارباب رجوع در باقرشهر

آموزش تقویت ارتباط کارکنان با ارباب رجوع در باقرشهر

شهرری - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر با اشاره به برپایی کلاسهای آموزشی تقویت ارتباط کارکنان با ارباب رجوع تأکید کرد: اصل بقای مدیریت در سازمانها احترام به شهروندان است و رویکرد مدیریت شهری این شهرداری، ‌تکریم ارباب رجوع بر اساس ارتقای رفتار کارکنان با مردم است.

بهروز علافی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رویکرد مدیریت شهری در شهرداری باقرشهر تکریم ارباب رجوع است، افزود: کارکنان می بایست با نگاه مسئولانه به شهروندان با آنها برخورد کنند و شهروندان به عنوان ولی نعمت مسئولان نهاد اجتماعی شهرداری، از جایگاه و اهمیت بسیار بالایی برخودار هستند.

وی با تأکید بر توجه ویژه به خدمات رسانی مطلوب به شهروندان گفت: شهرداری باقرشهر در ابتدا نسبت به تکمیل سخت افزار و امکانات فیزیکی مورد نیاز، نسبت به تهیه نرم افزار مناسب اقدام کرده تا امور مربوط به شهروندان در اسرع وقت به انجام رسد.

این مسئول ادامه داد: با امکانات مناسبی که تهیه شده و اطلاع رسانی به موقع، ارائه خدمات به شهروندان در موقعیت خوبی قرار گرفته است و شهرداری در همین راستا به نصب تابلوهای راهنما و ‌اطلاع رسانی اقدام کرده است.

برپایی کلاسهای آموزشی تقویت ارتباط کارکنان با ارباب رجوع

وی بیان داشت: آموزش کارکنان و تقویت ارتباط کارکنان با ارباب رجوع یکی از نکات مهمی است که با برگزاری کلاسهای آموزشی در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

علافی افزود: ارتباط با شهروندان، ‌همسانی ادارات، ‌ارتباطات، ‌نظرسنجی و موارد دیگر از جمله برنامه های شهرداری باقرشهر در این زمینه است.

وی یادآور شد: شهرداری باقرشهر در پی این است که با بازدید و برگزاری جلسات مستمر، بررسی میدانی وضعیت مناسبات اداری و موضوعات مرتبط با اطلاع رسانی، آگاهی بخشی به شهروندان و بهسازی و ساماندهی موضوعات مرتبط با تکریم ارباب رجوع را بهبود بخشد.

معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر عنوان کرد: اقدامات بسیار مطلوبی برای تجهیز امکانات شهرداری اجرا شده تا تکریم به معنای واقعی در شهرداری انجام گیرد.

کد مطلب 1465281

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