نباید جشنواره ویترین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست رسانه‌ای جشنواره تئاتر شهر دوشنبه 30 آبان‌ماه با حضور سیدقاسم ناظمی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری و شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان در سالن کنفرانس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.



در ابتدای این نشست سیدقاسم ناظمی با تشریح فعالیت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری در زمینه تئاتر و فعالیت‌های مستمر فرهنگسرای سطح شهر تهران گفت: جشنواره تئاتر شهر از تجمیع چند جشنواره برگزار می‌شود که سال‌های گذشته توسط معاونت هنری سازمان برگزار می‌شدند. جشنواره تئاتر شهر با هدف گسترش کمی و کیفی فضاهای اجرایی برگزار می‌شود.



در ادامه شهرام کرمی نیز با اشاره به اردیبهشت‌ماه سال 91 به عنوان زمان برگزاری جشنواره تئاتر شهر تأکید کرد: برای جلوگیری از جشنواره‌زدگی کلیه جشنواره‌های معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را تجمیع کردیم. جشنواره با هدف توجه به مفاهیم شهری و با رویکرد حمایت از گروه‌های جوان در بخش‌های تئاتر بانوان، کودک، تئاتر خیابانی و بخش ویژه برگزار می‌شود.



وی افزود: هدف ما حمایت از جوانان است. ما فضاهای نمایشی و فرهنگی هنری زیادی داریم و هدف‌مان این است از جشنواره حمایت کنیم تا آثار تولیدی در فرهنگسراها اجرا شوند وگرنه جشنواره ویترینی خواهد بود. برنامه اصلی ما در سال 91 حمایت از اجراهایی است که به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.



مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یادآور شد: بودجه جشنواره ما کمتر نشده و همان بودجه‌های که در سنوات گذشته دریافت می‌کردیم را داریم اما از سال گذشته سیاست گذاری عوض شد تا بخشی از بودجه به مناطق پرداخت شود تا خود سیاست گذاری کنند و فعالیت کنند.



کرمی ادامه داد: ما از این پس متولی یک جشنواره خواهیم بود و انرژی خواهیم گذاشت تا خروجی خوبی داشته باشیم.



وی تأکید کرد: پیش بینی ما این است که 60 گروه در تمام بخش‌های جشنواره حضور داشته باشند و تا پایان سال 91 از تولیدات جشنواره برای اجرای عمومی در فرهنگسراهای سطح شهر تهران استفاده خواهیم کرد.