مصاف جهش ترابری قم با حفاری اهواز در پی جبران ناکامی ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌‌های کشور امروز با انجام هفت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان آغاز می شود و طی آن یکی از بازی های حساس دیدار جهش ترابری با حفاری اهواز خواهد بود.



در حالی که 12 تیم حاضر در لیگ برتر در شش مسابقه حساس در شهرهای مختلف کشورمان به مصاف یکدیگر می روند جهش ترابری قم یکی از تیم‌هایی است که این هفته به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در لیگ برتر خواهد بود.



در این مسابقه که از ساعت 16 در سالن نفت اهواز برگزار می‌شود، شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در دیداری حساس در خارج از خانه مقابل تیم حفاری اهواز که علی دورقی و حامد حدادی دو تن از ملی پوشان کشورمان را در اختیار دارد، صف آرای خواهد کرد.



این در حالی است که دو تیم پیش از این آخرین بار در قم و در دیداری که به میزبانی راه ‌و ترابری قم در سالن شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد با یکدیگر بازی کرده اند که طی آن شاگردان سید‌عباس آقاکوچکی در حضور تماشاگران پرتعداد قمی پذیرای تیم ملی ‌و حفاری اهواز بودند و در پایان توانستند 89 بر 72 حریف خود را شکست دهند.



این دیدار که نهم دی ماه سال قبل در قم برگزار شد، جدال دسته‌اولی‌های تازه ‌وارد به لیگ برتر فصل گذشته بود در حالی با برتری تیم بسکتبال راه و ترابری قم به پایان رسید که شاگردان آقاکوچکی از ابتدای مسابقه بازی برتری را نسبت به حریف خود به نمایش گذاشتند و در پایان توانستند با اختلاف 17 امتیاز نخستین پیروزی خود در این فصل را کسب کنند.



نگاهی گذرا به آخرین بازی دو تیم در لیگ برتر پیش از بازی امروز نشان می دهد که در این دیدار جریان مسابقه از ابتدا در کنترل بازیکنان نماینده بسکتبال قم بود و آنها با اتکا به توانمندی بازیکنانی همچون اصغر کاردوست و هنرنمایی چهره‌هایی همچون ایمان زندی و توماج کریمیان توانستند نخستین پیروزی این فصل را جشن بگیرند.



تلاش دو تیم در تمام لحظات مسابقه پر از صحنه‌های جذاب و تماشایی یک مسابقه سطح بالای بسکتبال بود و تمام تماشاگرانی که به سالن آمده بودند، از دیدن این دیدار لذت کافی را بردند و در نهایت دو امتیاز مسابقه نیز با نتیجه 89 بر 72 به نماینده قم رسید.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در شش هفته قبلی رقابت‌های مرحله گروهی از نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود تن به شکست داده و در حال حاضر در آخرین رده جدول لیگ برتر جای گرفته است.

