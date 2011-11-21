سایت تخصصی زرشک راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی گفت: رونمایی از این وب سایت طی مراسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی صورت گرفته است.

محسن احتشام اظهارکرد: در این وب سایت کلیه اطلاعات مربوط به زرشک شامل گیاه شناسی، اهمیت زیست محیطی و انواع این محصول معرفی شده است.

وی افزود: بخشهای مختلف از جمله تاریخچه، زراعت، فراوری، بسته بندی و انواع زرشک و کاربرد آن نیز در این وب سایت تخصصی قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی خواص و مصارف، اقتصاد، تجارت و بازاریابی این محصول، استانداردها، مقالات و اخبار را از دیگر بخش های این وب سایت عنوان کرد.

وی بابیان اینکه 98 درصد زرشک دنیا در ایران تولید می شود عنوان کرد: قبلا برای جستجو زرشک در موتورهای جستجو گر زرشک ژاپنی تبلیغ می شد که با راه انداری این وب سایت زمینه معرفی کامل زرشک ایران فراهم شده است.

احتشام با بیان اینکه این وب سایت از دسته سایت های پویا بوده که با نرم افزار مدیریت محتوا به دو زبان فارسی و انگلیسی ایجاد شده است، اظهارداشت: این نرم افزار با ASP.NET 2008 طراحی و با بانک اطلاعاتی SQL 2008 راه اندازی شده است.

وی امکان گفتگو بین اعضای سایت و استفاده از سرویس ایمیل را از طرح های توسعه آن دانست و یادآورشد: استفاده از استاندارد SEO در آن باعث شده است تا گونه زرشک ایرانی را در بخش انگلیسی موتورهای جستجو بتوان به راحتی یافت کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی گفت: زرشک بی دانه از جمله درختچه های مقاومی است که قابلیت رشد و تولید در زمینهای کم بهره با آب شور را داراست و توجه بیشتر به آن ضمن بالا بردن ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در حفاظت از خاک منطقه نیز می تواند مؤثر باشد.

احتشام افزود: بسیاری از زمینهای کشاورزی در مناطق روستایی شهرستانهای قاین و بیرجند در خراسان جنوبی به دلیل شوری خاک و آب برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی مناسب نیستند و در برخی از روستاها به ویژه طی 20 سال اخیر زرشک بی دانه بعنوان محصول اصلی مطرح شده و هم اکنون سطح زیر کشت آن نسبت به سال 1361 بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: درآمد هزاران خانوار روستایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تولید زرشک تأمین می شود.

احتشام گفت: مصرف زرشک بی دانه به صورت تازه خوری به دلیل مزه ترش آن معمول نیست که با تهیه فرآورده های متنوع نظیر مربا، مارمالاد، آبمیوه، نوشابه، سس، ژل و.. از زرشک ضمن جذب تولید مازاد بر مصرف و ایجاد ازرش افزوده می توان آنها را هم به نام ایران به بازارهای بین المللی معرفی کرد.