فعالیت بیش از 50 هزار مبلغ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزاری هزار همایش در دهه محرم است که این همایش‌ها بیشتر مربوط به شبکه تبلیغ است، به‌گونه‌ای که در این همایش‌ها مبلغان مباحث فرهنگی را بررسی و برای برگزاری مراسم عزاداری در خور شأن امام حسین‌(ع) بحث و تبادل نظر می‌کنند.

بخشی از مبلغان را برادران اهل سنت تشکیل می‌دهند که با توجه به علاقه و ارادتی که به اهل بیت (ع) دارند، ما هم از آنها استفاده می کنیم.

مبلغان به ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی کمک می کنند و فعالیت گسترده آنها کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین تقویت روحی و روانی افراد را بدنبال دارد .

بر اساس طرحی که از سال 1369 اجرا می شود، در مناسبتهای خاصی که نیاز به حضور روحانیان مطلع و آگاه بسیار ضروری به نظر می رسد ، از روحانیون دعوت می شود به مناطق مورد نیا رفته و در آن دوره خاص فعالیتهای تبلیغی داشته باشند.

دهه فاطمیه، دهه فجر، ایام ارتحال امام خمینی(ره)، رمضان، محرم و صفر از جمله این مناسبتها هستند ک شمار اعزام در دهه اول محرم بیشتر از سایر اوقات است .