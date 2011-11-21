هشدار فدائیان اسلام به جریان انحرافی/ به کسروی هم هشدار داده بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه آغاز به کار مجدد جمعیت فدائیان اسلام آمده است:

در زمانی که تاریکی ظلم و استبداد بر ایران زمین سایه افکنده بود و در سایر ملل اسلامی نیز فرومایگی و خودباختگی حاکم دست‌نشانده توسط استعمارگران غربی باعث سرافکندگی هر مسلمانی می‌شد، احراری در ایران به پا خاستند، جان را در کف نهادند و در آن شب تاریک، چراغی برافروختند.



سوسوی این چراغ در ظلمات جهل و بی تفاوتی مسلمین، کم کم به شعله فروزان مبارزات انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شد و نتیجه آن با طلوع فجر پیروری در بهمن سال 54 به ثمر رسید و اینک پس از 56 سال از عروج ملکوتی آن سبک‌بالان عاشق (شهید سیدمجتبی نواب‌صفوی و یاران با وفایش) جهان به نظاره نشسته تا چگونه آن فریاد که ده‌ها سال پیش از گلوی این آزادگان برآمد، اکنون به گوش همه ملت‌ها رسیده و موجی از بیداری اسلامی را در جهان به راه انداخته است.

اکنون در این برهه حساس از تاریخ بشریت، وفاداران آن شهید بزرگوار وظیفه خود می‌دانند که آرمان‌ مقدس او را که همانا بیداری همه مسلمانان جهان و تشکیل امت واحده مسلمین و مبارزه با استکبار بود، دنبال کنند.



امام راحل (ره) سال‌ها پیش در شرایطی که تمام جبهه کفر در مقابل انقلاب اسلامی صف آرایی کرده بود و از همه قوایش برای سرکوب این نهضت بهره می‌برد، اعلام فرمودند که ما انقلاب اسلامی را به همه عالم صادر خواهیم کرد؛ در آن زمان شاید بسیاری سخن آن پیر عارف را غیر ممکن دانستند.



اکنون می‌بینیم که چگونه خداوند فریادی که از عمق جان عاشقانی پاکباخته برخاسته بود، به گوش همه عالم رسانید و خون این شهدا و قلم علما به ثمر نشست تا عصر جدیدی را از حیات انسانیت رقم بزند.



جمعیت فدائیان اسلام با رویکردی جدید و متفاوت و با پایبندی بر همان آرمان‌های گذشته و تحت زعامت ولی امر مسلمین و نائب بر حق امام زمان (عج) حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پا به عرصه فعالیت مجدد می‌گذارد و معتقد است در این برهه از زمان سلاح ما قلم ماست و این جمعیت وظیفه دارد بر شور و حرارت بیداری اسلامی که در جهان ایجاد گشته، با روشنگری و هدایتگری مناسب بیافزاید.



جمعیت فدائیان اسلام وظیفه خود می‌داند که به همه آزادگان جهان و به‌ خصوص مستضعفین کشورهای اسلامی در این حرکت خجسته یاری رسانده و تمام تلاش خود را برای از میان برداشتن موانع موجود در راه آنان به کار بندد.



جمعیت فدائیان اسلام به عمال دست‌نشانده از سوی استکبار جهانی در کشورهای مختلف اسلامی به خصوص حاکمان ظالم بحرین هشدار می‌دهد که در صورت ادامه مسیر ظالمانه و سرکوب‌گرایانه خود که با پشتوانه آل نفرین شده سعود انجام می‌شود، سکوت را جایز ندانسته و با تمام امکانات تحت‌اختیار خود به یاری مردم مظلوم آن دیار خواهد شتافت و زمانی خواهد رسید که دیگر پشیمانی برای خائنان به اسلام سودی نخواهد داشت.



در عرصه داخلی



جمعیت فدائیان اسلام به عنوان قدیمی‌ترین و با شناسنامه‌ترین تشکل اسلامی - انقلابی در تاریخ معاصر ایران وظیفه خود می‌داند که به عنوان بازوی ولایت فقیه و مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی، جریانات را رصد کرده و در مقابل انحراف از خط اصیل انقلاب و ولایت فقیه توسط هر کس که باشد، بایستد.



جمعیت فدائیان اسلام اعتقاد دارد اکنون گروه‌های انحرافی خواسته یا ناخواسته عامل استکبار جهانی و به‌خصوص آمریکا و اسرائیل جنایتکار گشته‌اند؛ اعتقاد داریم که حرکت این گروه‌ها در ادامه جریانی است که ابتدا در زمان مشروطه به شکل شبه روشنفکران ظاهر گشته و سپس در مسئله ملی شدن صنعت نفت در قالب ملی گراها ظهور کرد؛ همان ملی گرایی که امام (ره) آن را کفر نامید و فرمود: "اسلام از ملی گرایی سیلی خورده است".



این جریان در ابتدای انقلاب اسلامی در لباس بنی‌صدر و دوستانش خود را نشان داد و اینک در این زمانه با شکلی نو و فکری التقاطی با استفاده از بیت‌المال مسلمین در جهت اشاعه تفکر انحرافی خود ظاهر شده است.



اکنون جمعیت فدائیان اسلام همانگونه که زمانی به امثال کسروی‌ها هشدار داد، به این افراد هشدار می‌دهد اگر این مسیر را که در آن حرکت می‌کنید و یکپارچه ملت را با انواع تفکرات التقاطی و ملی‌گرایانه هدف قرار داده‌اید ترک نکنید، فرزندان اسلام آنچنان سیلی به شما می‌زنند که تاریخ فراموش نکند و با تمام توان در جلوی این انحراف خواهند ایستاد.



جمعیت فدائیان اسلام به هیچ عنوان قصد شرکت در انتخابات را نداشته و دنبال سهم خواهی (به هر نحو) نخواهد بود و رسالت خود را فقط در اعلام شاخص‌ها و معیارهای صحیح می‌بیند.



البته لازم به ذکر است که فدائیان اسلام وظیفه خود می‌داند که از اقدام حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مخلص‌ترین مجاهدین انقلاب اسلامی که با هدف وحدت بین نیروهای انقلابی پا به عرصه انتخابات گذارده‌اند، حمایت کرده و ایشان را یاری رساند.

مرامنامه جمعیت فدائیان اسلام

آرمان جمعیت فداییان اسلام، زنده نگه‌داشتن روحیه انقلابی ملت مسلمان ایران و اشاعه این روحیه در بین ملل اسلامی به‌منظور احیا و اجرای احکام حیات‌بخش اسلام است.



بدین منظور در اجرای موارد زیر اهتمام به عمل خواهد آمد:



1- آگاه ساختن مردم نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی اسلام

2- پیگیری به منظور پاکسازی کشورهای اسلامی از آثار استبداد و استعمار



3- پیگیری به منظور برقراری آزادی‌های اساسی در چهارچوب قوانین اسلام و رفع هرگونه خودپرستی و انحصارطلبی و ایجاد محیط امن برای ابراز عقاید که منافات با قوانین الهی و جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد

4- دگرگونی عمیق در نظام اداری که در آن معیار برای تصدی مشاغل و مسئولیت‌ها فقط ایمان و صداقت و لیاقت باشد نه ارتباط و هم گروهی افراد، به طوری که احساس مسئولیت جایگزین بی علاقگی گردد

5- نهادینه‌کردن نظام اقتصاد اسلامی و تقسیم عادلانه ثروت و بالفعل کردن استعدادهای بالقوه جامعه بدون دخالت دادن وابستگی‌های گروهی، حزبی و فامیلی

6- ریشه‌کن کردن استضعاف از طریق تاکید بر ارزش کار انسان‌ها و نفی هر نوع بهره‌کشی و تقویت اخلاق اسلامی و مردمی که در آن هیچ فردی تصور نکند محصول کار دیگری را با خدعه و نیرنگ به بهائی کمتر از ارزش واقعی آن به دست آورده، به طوری که هر فرد بداند هرچه بیشتر کوشش کند از بهره و رفاه بیشتری برخوردار خواهد شد

7- ایجاد نظام آموزشی اسلامی که ارزش هر فرد به معلومات او باشد نه به مدرکی که از یک موسسه بزرگ یا کوچک دریافت می دارد و ایجاد محیطی که افراد بدانند امکان پیشرفت آموزشی آنها همواره فراهم خواهد بود که از نتیجه آن خواه ناخواه اجتماع بهره خواهد گرفت

8- از بین بردن کلیه ریشه‌ها و بنیا‌ن‌های فاسد که در نتیجه شبیخون فرهنگی وارداتی غربی بر جامعه تحمیل گردیده و مبارزه با شرک و الحاد، و تعلیم مفاهیم توحیدی به منظور شکوفایی استعدادهای نسل جوان

9- از نظر سیاست خارجی رعایت اصل دوری از مشرکین و همگامی با موحدین و مسلمین مطمح نظر بوده و اجرای اصول زیر وجهه همت قرار خواهد گرفت:

الف. استقلال کامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بدون گرایش و وابستگی به هر یک از همبستگی های موجود که به منظور کسب منافع و قدرت بیشتر ایجاد شده است

ب. سعی و اهتمام به منظور ایجاد کشور بزرگ اسلامی که تمام ملل مسلمان را در بر گیرد و تا برقراری چنین حکومتی، احترام به استقلال و آزادی کلیه دول اسلامی و آنهایی که عنادی با مسلمین جهان ندارند

ج. توسعه روابط سیاسی - اقتصادی و فرهنگی با دولت‌های اسلامی که قدرت‌های بیگانه بر آنها استیلا ندارند

د. برقراری روابط دوستانه بر اساس احترام متقابل با دولت‌هایی که در موضع تسلط و تجاوز بر ملل مستضعف جهان نمی باشند

ه. کمک به مستضعفین جهان به منظور رهایی از بند استعمار و استثمار کلیه دولت‌هایی که در فکر بهره‌کشی از سایر ملل می باشند

10- هدف از تشکیل این جمعیت، اجرای مو به موی احکام اسلامی و فرامین ولی فقیه در جامعه و پیگیری اجرای صحیح این احکام توسط مسئولین و تاکید بر روی بصیرت و بیداری در جامعه و تبعیت از شاخص‌های معرفی شده توسط رهبری است.

11- افرادی که مایل به همکاری در این جمعیت می باشند به هیچ عنوان نمی بایست به دنبال پست و مقام و سهم‌خواهی شخصی بوده و فقط به عنوان فدایی اسلام در جهت پیگیری آرمان‌های دینی و انقلابی حرکت خواهند کرد

12- این جمعیت به عنوان قدیمی‌ترین و با شناسنامه‌ترین تشکل اسلامی - انقلابی در تاریخ معاصر، وظیفه خود می داند که به عنوان بازوی ولایت فقیه، جریانات را رصد کرده و فارغ از سهم‌‌خواهی‌های متداول سیاسی در صورت مشاهده کمبودها و کاستی‌ها و خدای نکرده کم‌کاری‌ها، مشفقانه تذکرات لازم را مطرح کند و البته در صورت لزوم به تشویق و معرفی خادمین به اسلام و انقلاب بپردازد.