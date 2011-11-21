100 عنوان برنامه در هفته امر به معروف و نهی از منکر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، البرز رئیسی قبل از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه در هفته امر به معروف و نهی از منکر 100 عنوان برنامه در ادارات و سازمانهای استان برگزار و اجرا می شود.

وی افزود: در روز اول هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر زنگ محرم با نوای محرم در مدارس استان نواخته می شود.

وی با اشاره به اینکه همزمان با روز اول هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر زیارت عاشور در تمامی مجتمع ها، ادرات و مساجد استان برگزار خواهد شد، بیان داشت: برنامه های از قیبل سوگواریها در محلات، نمایشگاه تجلی معروفات بصیرت و بیداری اسلامی از غدیر تا عاشورا، همایش بصیرت و بیداراسلامی و عاشورا، همایش خواهران شاغال در ادرات صنوف و بازاریان و ... برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ادرات سطح استان 152 شورای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، بیان داشت: در سال جاری 10 پایگاه شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات استان ایجاد شده است.

رئیسی با بیان اینکه معقوله امر به معروف و نهی از منکر یک معقوله انحصار به یک مجموعه ندارد بلکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی در جامعه است، اذعان داشت: امر به معروف و نهی از منکر یک مصادق عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و .... است.