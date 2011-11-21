صبا قدرتمندانه به دنبال قهرمانی نیم فصل لیگ برتر است

عبدالله ویسی در آستانه بازی مقابل نفت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با قدرت به دنبال قهرمانی نیم فصل هستیم، اظهار داشت: از اینکه با قدرت و ارائه بهترین بازی ها شاهد حضور تیم فوتبال صبای قم در مکان سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باشیم، بسیار خوشحالم زیرا برای دستیابی به این مهم تلاش کرده و زحمت کشیده ایم.



وی تصریح کرد: خوشبختانه مجموعه فعال در باشگاه تمام تلاش خود را برای تشکیل تیمی قوی و مدعی در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به کار گرفته‌اند و این مهم نوید موفقیت تیم صبای قم را در رقابت‌های لیگ امسال می‌دهد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه به شرایط تیمش اشاره کرد و بیان داشت: همانگونه که انتظار داشتیم، بازیکنان صبای قم در دیدار با استقلال تهران به خوبی فرامین کادر فنی را در زمین اجرا می‌کنند و به خوبی توانستند روند موفقیت‌‌آمیز تیم در لیگ امسال را حفظ کنند.



وی با بیان اینکه تیمش مقابل استقلال شایسته کسب پیروزی بود، تصریح کرد: این هدف اصلی ما در دیدار با صدرنشین لیگ برتر بود اما نظر مردم و کارشناسان نیز این است که تیم ما برتر از استقلال بود ولی چه کنیم که رحمتی سنگربان ملی پوش استقلال به تنهایی مقابل حملات ما ایستاد.



ویسی تاکید کرد: حتی بعد از اخراج میلاد نوری و 10 نفره شدن هم به هیچ عنوان دست از حمله بر نداشتیم و حتی مجید نامجومطلق در برنامه ورزشی جام جم صبا را مستحق کسب پیروزی در برابر استقلال تهران دانسته بود زیرا ما در این شرایط نیز سه موقعیت گل ایجاد کردیم.



وی با بیان اینکه این تیم با ترکیبی از برترین های کشورمان، تیمی بسیار قوی و مدعی در لیگ امسال به شمار می‌رود، اظهار داشت: یقین بدانید مقابل نفت تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر نیز با انگیزه بالایی به میدان می رویم و به دنبال پیروزی خواهیم بود.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: در این فصل بازیکنان صبای قم بسیار باهوش و فرصت طلب هستند و می‌توانند از موقعیت‌های به دست آمده در مقابل حریفان به خوبی بهره برده و انشاءالله به موفقیتی ارزشمند در لیگ برتر دست یابند، ضمن اینکه از تمام آنها به خاطر تلاشی که برای موفقیت صبای قم انجام می دهند تشکر می کنم.



وی تاکید کرد:‌ قطعا هدف ما موفقیت در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و کسب سهمیه است، تیم ما در مجموع ‌وضعیت خوبی دارد و در نظر داریم با برنامه‌ریزی خوب برابر نفت تهران بهترین بازی خود را ارائه کنیم.



دیدار صبای قم و نفت تهران از ساعت 15 و 15 دقیقه روز چهارشنبه دوم آذر ماه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.

