همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) 26 آذر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در جلسه هماهنگی نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع)، بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش شناساندن ابعاد مختلف زندگی امام سجاد (ع) به مردم و به خصوص اثر گران بهای صحیفه سجادیه و آشنا نمودن جامعه با فرقه های کاذب است.

وی افزود: فراخوان اولین همایش از طریق جراید و رسانه های جمعی منتشر و به مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی ارسال شده و متقاضیان فرصت دارند تا 15 آذر ماه نسبت به ارسال مقالات خود برای شرکت در همایش اقدام کنند .

دبیر نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) به شرایط پذیرش مقالات اشاره کرد و گفت: موضوع مقالات شامل سیره اخلاقی و تربیتی امام سجاد (ع)، عرفانهای کاذب و تصوف از دیدگاه امام سجاد (ع)، خطبه های مکتوب و دستور العملهای عرفانی امام سجاد (ع)، جایگاه صحیفه سجادیه در شکل گیری مکتب عرفان اسلامی، جایگاه امام سجاد (ع) در منابع اهل سنت و سایر موضوعات عرفانی و اخلاقی مرتبط با امام سجاد (ع) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: زمان برگزاری اولین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) 26 آذر ماه است و به مقالات برتر کمک هزینه عمره مفرده عتبات و عالیات ، مشهد مقدس و ... تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر بخش تخصصی در بخش جنبی نیز برنامه های متعددی از جمله سخنرانی، اجرای برنامه های دینی ، فرهنگی و هنری مرتبط با سیره حضرت امام سجاد (ع) برای عموم مردم در نظر گرفته شده است.