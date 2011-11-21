اقتدار نظام اسلامی مرهون رشادت های بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر دوشنبه در همایش بسیج مساجد و محلات شهرستان بانه اظهار داشت: اقتدار و عظمت کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون رشادت های بسیجان است و امروز به برکت حضور بسیج در صحنه نیز نظام اسلامی در اوج اقتدار از دستاوردهای خود دفاع می کند.

وی با اشاره به دستاوردهای دیگر تاسیس بسیج در کشور گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقطعی حساس و ویژه از پیروزی انقلاب فرمان تاسیس بسیج را صادر کرد که امروز و علیرغم گذشت بیش از سه دهه ما همچنان شاهد نتایج و دستاوردهای این حرکت تاریخی هستیم و همه باید در راستای حفظ نظام اسلامی از بسیج به عنوان شجره طیبه حفاظت کنیم.

امام جمعه شهر بانه به توطئه های دشمن بر علیه بسیج اشاره کرد و افزود: وقتی که دشمن در مقابل توان بسیج کم می آورد دست به توطئه زده و می خواهد با این گونه اقدامات بین بسیج و مردم فاصله ایجاد کند که این توطئه محکوم به شکست بوده و بدون شک مردم ایران اسلامی با آگاهی در صحنه در مقابله این دسیسه ایستادگی می کنند.

ماموستا خدایی با اشاره به تمایل و رغبت جوانان برای عضویت در بسیج یادآور شد: خوشبختانه امروز به دلیل بصیرت و آگاهی مردم میزان تمایل برای عضویت در بسیج بسیار خوب و مطلوب است و بدون شک با توجه به این وضعیت امنیت در کشور به ویژه استان کردستان نیز در بهترین شرایط قرار دارد.

در این مراسم که در محل حسینیه سپاه شهرستان بانه برگزار شد، فرمانده بسیج سپاه پاسداران این شهرستان با ایراد سخنانی بر ارزش والای بسیج و اخلاق بسیجی تاکید کرد و بسیج را الگوی صفات نمونه در حفظ فرهنگ و میراث اسلامی دانست.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان بانه نیز در این مراسم طی سخنانی به جایگاه و نقش بسیج در راستای حفاظت از نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اشاره کرد.

