آغاز کار برداشت لیموشیرین از باغهای مرکبات جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شهابی ابراز داشت: در حال حاضر هفت هزار هکتار از باغات مرکبات شهرستان جهرم به کاشت لیمو شیرین اختصاص یافته که شش هزار و 600 هکتار از آن ثمر داشته است.

وی اظهار داشت: از هر هکتار 25 تن محصول برداشت می شود و سالانه نزدیک به 200 هزار تن محصول لیمو شیرین برداشت می‌شود.

مدیر واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان جهرم افزود: محصول تولیدی به سایر نقاط کشور و مقداری از آن نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه صادر می‌شود.

و اضافه کرد: پیش بینی می شود میزان تولید لیموشیرین نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت سرمای اول سال 30 درصد کاهش داشته باشد.

مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با بیان خواص لیموشیرین گفت: لیمو شیرین میوه‌ای سرشار از کلسیم است که می‌تواند در جلوگیری از پوکی استخوان به ویژه در زنان نقش موثری ایفا کند و در حدود 28 کیلو کالری انرژی دارد.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.